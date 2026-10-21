Суд виніс вирок ексголові Держлікслужби за прихований будинок

За даними слідства, Ісаєнко не вказав у щорічних деклараціях за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області

Романа Ісаєнка оштрафували на 76,5 тис. грн і заборонили обіймати певні посади протягом трьох років

21 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним колишнього голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка у внесенні недостовірних відомостей до декларацій. Суд призначив йому штраф у розмірі 76,5 тис. грн і позбавив права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на три роки. Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), пише «Главком».

Що відомо про справу

Суд також залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 66 560 грн. За даними слідства, Ісаєнко не вказав у щорічних деклараціях за 2022-2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

Нерухомість оформили на близьких родичів посадовця, однак фактично будинком користувалися він і його дружина. Тому, за версією обвинувачення, інформацію про це майно необхідно було зазначити в деклараціях. Романа Ісаєнка звільнили з посади на початку 2026 року.

У листопаді 2025-го Національне антикорупційне бюро провело обшуки в головному офісі Держлікслужби та особисто в кабінеті Ісаєнка, вилучивши значну кількість документів; після цього він пішов на лікарняний.

Слідству передувало розслідування журналістів, які встановили, що приватна лабораторія «Добробут-Лікилаб», засновники якої пов’язані з оточенням Ісаєнка та одним із співробітників СБУ, після початку роботи почала отримувати масові направлення на перевірку ліків від Держлікслужби – за деякими оцінками, до 50-60% усіх таких направлень на ринку.

24 грудня 2025 року Кабмін відсторонив Ісаєнка від посади та відкрив дисциплінарне провадження, тимчасово доручивши виконання обов’язків його заступнику Володимиру Короленку. 7 січня 2026 року Ісаєнка звільнили офіційно – формальною підставою стала негативна оцінка службової діяльності за 2025 рік.

У лютого 2026-го НАБУ й САП повідомили ексголові про підозру в недостовірному декларуванні – слідство встановило, що він не вказав у деклараціях за 2022-2024 роки будинок у селі Нові Безрадичі на Київщині, оформлений на батьків дружини, яким сім’я фактично користувалася. Справу передали до суду у травні 2026 року.

Що буде з Держлікслужбою

Уряд уже ухвалив рішення про ліквідацію Держлікслужби та створення Українського фармацевтичного агентства (Укрфармагентства). Як раніше писав «Главком», новий орган має перебрати на себе державне регулювання фармацевтичного ринку – від реєстрації лікарських засобів до контролю їхньої якості та обігу наркотичних речовин.

Повноцінний запуск агентства запланований на 1 січня 2027 року. Реформу пояснюють необхідністю об’єднати повноваження, які раніше були розподілені між кількома установами, та наблизити українську систему регулювання ліків до європейських стандартів.