«Грузини масово залишають країну»: Саакашвілі попередив українців про ціну «миру» із РФ

Саакашвілі закликав українців подивитися на ситуацію в Грузії, де, за його словами, громадяни масово виїжджають із країни, а їхнє місце займають росіяни

Саакашвілі підсумував: Дорогі співгромадяни, дамо рішучу відсіч цьому тиску! Не відмовляйтеся від гідності та батьківщини!

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі попередив українців про наслідки можливих поступок Росії. Він заявив, що на тлі російських обстрілів в Україні посилюються капітулянтські настрої, які, на його думку, можуть призвести до встановлення режиму, подібного до влади Бідзіни Іванішвілі в Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Пораженська та капітулянтська хвиля на тлі обстрілів має відверто колоніалістський характер і призведе до встановлення в країні режиму, подібного до диктатури Іванішвілі в Грузії, метою якого буде остаточна здача України Москві та її швидке знищення», – йдеться у дописі.

Бідзіна Іванішвілі – грузинський політик, олігарх, мільярдер, прем'єр-міністр Грузії (2012-2013 рр.). Іванішвілі відомий тим, що заробив статки в Росії. У 1990-х роках підприємець опинився серед тих, хто за малі гроші придбав колишні державні підприємства під час масштабної хвилі приватизації радянської спадщини. У квітні 2012-го започаткував партію «Грузинська мрія», яку формально очолила Манана Кобахідзе. 5 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти грузинської влади. Санкції, зокрема, торкнулися олігарха та засновника партії Грузинська мрія Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників.

Саакашвілі закликав українців подивитися на ситуацію в Грузії, де, за його словами, громадяни масово виїжджають із країни, а їхнє місце займають росіяни, які купують житло, відкривають школи та бізнеси.

«Грузини масово залишають країну, їхнє місце займають росіяни, які заселяють будинки, відкривають власні школи та бізнеси. Грузинам переписують історію за російськими шаблонами. Військових, які захищали батьківщину від російського вторгнення, масово перебили. Один за одним усі патріотичні політичні лідери опинилися у в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями. Економіка повністю залежить від Росії, а всі інші зв'язки розірвані. Грузія перетворилася на економічну колонію Москви», – додав колишній президент Грузії.

Саакашвілі підсумував: «Те, що зараз відбувається всередині країни та на міжнародному рівні, де також чиниться безпрецедентний тиск, – це атака не лише на президента Зеленського, а й на саму державність України. Так свого часу повалювали не просто мене, а знищували ідею державності, незалежності, гідності та успішних реформ у Грузії. Дорогі співгромадяни, дамо рішучу відсіч цьому тиску! Не відмовляйтеся від гідності та батьківщини!».

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

Президент Володимир Зеленський гостро розкритикував угоду, назвавши її «абсолютно жахливим кроком» та «подарунком Путіну», який дасть Кремлю додаткові мільярди для фінансування війни.

Зокрема, президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні закінчувати війну. Американський лідер вважає, що президент України «хоче створити проблему для всього світу».

Згодом повідомлялося, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.