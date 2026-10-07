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«Продаж» санкцій РНБО. Справу нардепки Скороход скеровано до суду

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Продаж» санкцій РНБО. Справу нардепки Скороход скеровано до суду
Анна Скороход є фігуранткою справи про $250 тис. за санкції РНБО
фото: НАБУ, Анна Скороход у Facebook

Скороход та інших фігурантів обвинувачено у спробі організувати санкції проти компанії за $250 тис.

Перед судом постануть народна депутатка Анна Скороход та інші учасники злочинної групи, які, за даними слідства, за $250 тис. пропонували організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

За версією слідства, $250 тис. нібито мали передати службовим особам РНБО як плату за ухвалення санкційного рішення. Для маскування оборудки та гарантії розрахунку представнику компанії запропонували написати розписку про начебто запозичення коштів.

Згодом учасники групи отримали $125 тис. та запевнили «замовника», що ці гроші передадуть посадовцям Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Насправді ж кошти залишилися у фігурантів, оскільки вони не змогли знайти особу, яка погодилася б вчинити незаконні дії.

У грудні 2025 року чинній народній депутатці та її спільникам було повідомлено про підозру. Досудове розслідування тривало до червня 2026 року.

Один із членів групи уклав угоду зі слідством та дав викривальні покази щодо інших фігурантів. Вищий антикорупційний суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, водночас звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком. Крім того, за умовами угоди засуджений перерахував 700 тис. грн на підтримку ЗСУ через платформу United24.

Нагадаємо, напередодні Анна Скороход зробила низку заяв, які згодом підхопили російські пропагандистські медіа. Зокрема, нардепка заявила про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, а також виступила за закріплення в Конституції нейтрального статусу України та вилучення згадки про курс на вступ до НАТО.

Також Скороход радила «переслухати Валдай», коментуючи перспективи енергетичного перемир'я. 

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Теги: суд РНБО санкції депутат НАБУ гроші слідство розслідування Анна Скороход

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