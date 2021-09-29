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    СБУ відкрила архівні свідчення очевидців трагедії у Бабиному Яру

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    Архівне фото Бабиного Яру - СБУ відкрила архівні свідчення очевидців трагедії у Бабиному Яру
    Архівне фото Бабиного Яру
    Світлина: СБУ

    Опубліковані документальні спогади киянки Надії Горбачової, яка на момент розстрілів жила поблизу Бабиного Яру

    Архів СБУ в пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру відкрив для громадського доступу документи спогадів у збірнику «Бабин Яр. Спогади очевидців». Документи доступні за посиланням, повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

    «Масові розстріли почалися 29 вересня 1941. За кілька тижнів там були закатовані і вбиті десятки тисяч безневинних дітей, жінок, чоловіків. Ми публікуємо спогади киянки Надії Горбачової, яка на момент розстрілів жила поблизу Бабиного Яру і стала вимушеним свідком тих страшних подій», – ідеться в повідомленні.

    У свідченнях Надії Горбачової зафіксовано, що розстріли євреїв тривали кілька днів.

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    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру (фото).

    Як відомо, 29 – 30 вересня виповнюється 80 років, відколи у Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви нацистської політики винищення – майже 34 тисячі київських євреїв. У 80-ті роковини трагедії Україна вшанує пам’ять десятків тисяч розстріляних.

    Також повідомлялося, на станції метро «Дорогожичі» відкрилася виставка «Зона відчуження», що присвячена пам‘яті жертв трагедії Бабиного Яру. Виставка триватиме до 10 жовтня.

    З детальним розкладом заходів можна ознайомитися на спеціально створеній до 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру сторінці. Програма оновлюється.

    На початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

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    Теги: трагедія СБУ історія Бабин Яр Голокост
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    СБУ відкрила архівні свідчення очевидців трагедії у Бабиному Яру