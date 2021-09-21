Президенти трьох країн відвідають Україну на річницю трагедії в Бабиному Яру

Офіційна церемонія пам'яті відбудеться 6 жовтня

На початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета. Про це повідомляє у Facebook Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

«6 жовтня в Бабиному Яру до 80-ї річниці трагедії відбудеться офіційна церемонія пам'яті за участю президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю та Албанії», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що буде відкрито меморіальний об'єкт «Кришталева стіна плачу», а з 27 вересня по 7 жовтня пройде ряд інших заходів: виставки, презентації книг, Національний урок пам'яті в українських школах, прем'єра документального фільму «Бабин Яр. Контекст» режисера Сергія Лозниці.

Напередодні канцелярія президента ФРН повідомила, що федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом 6 жовтня.

До слова, ізраїльські демографи підрахували, скільки євреїв залишилось в Україні.

Раніше Володимир Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю скандальний проєкт у Бабиному Яру.

Українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року відкрили за російським проєктом поминальну синагогу в Бабиному Яру.

Нагадаємо, єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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