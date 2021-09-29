Новий президент Ізраїлю їде в Україну. Це його перший закордонний візит

Візит до України стане першою зарубіжною поїздкою Іцхака Герцога після обрання на пост президента Ізраїлю

До Києва Іцхак Герцог вирушить 5 жовтня на запрошенням українського президента

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог візьме участь в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя трагедії в Бабиному Яру. До Києва він вирушить 5 жовтня за особистим запрошенням українського президента Володимира Зеленського, пише видання vesty.co.il.

Зазначається, що супроводжувати президента Ізраїлю буде міністр Зєев Елькін, який координує діалог між двома країнами.

Цей візит стане першою зарубіжною поїздкою Іцхака Герцога після обрання на пост президента. У короткій заяві з цього приводу глава держави сказав, наскільки важливою є пам'ять про жертви Голокосту і подякував своєму українському колезі за запрошення.

Згідно з програмою, Іцхак Герцог почне візит з покладання вінка до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві, потім прибуде в президентський офіс, де проведе переговори з Володимиром Зеленським. Увечері два президенти зустрінуться за вечерею і зроблять заяви для преси.

На наступний день Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою і взяти участь в меморіальних церемоніях в Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).

Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».