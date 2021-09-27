У Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото)

Відкриття виставки відвідав мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відвідав відкриття виставки «Зона відчуження», що присвячена пам‘яті жертв трагедії Бабиного Яру. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

Виставка розміщена на станції метро «Дорогожичі». Її авторами стали Джонатан Літтел – відомий американо-французький письменник, володар Гонкурівської премії за книгу «Благоволительки», та Антуан Дагата – французький фотограф, режисер, член агентства Magnum Photos, лауреат Niépce Prize.

«Бабин Яр – це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. Про ці болючі та страшні сторінки історії треба згадувати не тільки напередодні трагічної дати, а пам’ятати кожного дня. Не замовчувати, як це робилося в радянські часи, не заговорювати і не відводити погляд. Саме тому подібні виставки привертають увагу, нагадують усім, що тут сталося 80 років тому. І ми повинні пам‘ятати і вшановувати пам’ять майже 100 тисяч невинних жертв, що загинули в Бабиному Яру. Тут знищили представників багатьох національностей. Серед них було багато дітей, жінок та літніх людей. Бабин Яр став одним із символів жахливого злочину нацистів проти людства», – наголосив Кличко.

На виставці представлені 84 фотографії та 42 текстові панелі. Концепція розроблена таким чином, щоб надати сенс і значення місцевості Бабиного Яру відвідувачам, які приїжджають у цей район на метро. Приурочена виставка до 80-річчя трагедії Бабиного Яру.

Виставка триватиме з 27 вересня до 10 жовтня.

Нагадаємо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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