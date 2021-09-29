80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Україна вшановує пам'ять жертв

29-30 вересня 2021 року в Бабиному Яру відбудуться пам’ятні заходи

До роковин трагедії в Києві відбудеться низка заходів

29–30 вересня виповнюється 80 років, відколи у Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви нацистської політики винищення – майже 34 тисячі київських євреїв. У 80-ті роковини трагедії Україна вшанує пам’ять десятків тисяч розстріляних.

Маховик смерті забрав упродовж 1941-1943 років життя близько 100 тисяч людей – євреїв, ромів, полонених військових, пацієнтів психіатричної лікарні, цивільних заручників, українських націоналістів і радянських партизанів, в’язнів Сирецького концтабору.

29-30 вересня 2021 року в Бабиному Яру відбудуться пам’ятні заходи, які організовують Український інститут національної пам’яті, Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», Інститут історії України Національної академії наук за підтримки Світового Конґресу Українців.

29 вересня о 10:00 - символічне запалення вищими посадовими особами держави пам’ятного вогню, який горітиме упродовж двох днів біля пам’ятника загиблим киянам та військовополоненим.

29 вересня о 20:30 у Бабиному Яру відбудеться міжрелігійний захід (молитва) за жертв Голокосту. Долучитися запрошуються всі охочі незалежно від віросповідання. Молитву проведуть Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав та головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман.

Упродовж двох пам’ятних днів, з 10:00 до 19:00, кожен охочий вшанувати пам’ять розстріляних може прийти до Бабиного Яру та біля різних пам’ятників на території заповідника взяти символічні камінці й лампадки, щоб покласти до меморіальних місць. Орієнтиром до місць, де роздаватимуть камінці й лампадки, слугуватимуть спеціально встановлені вказівники.

Основними локаціями — точками для вшанування пам’яті жертв нацистського режиму стануть пам’ятник загиблим киянам і військовополоненим, пам’ятник розстріляним дітям, пам’ятник «Ромська кибитка» і «Менора».

Місце проведення міжрелігійного заходу (молитви) та розташування інсталяції «Вогонь пам’яті»: Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», ст. метро Дорогожичі, вул. Дорогожицька, 9, навпроти Національної медичної академії післядипломної освіти.

Як повідомлялося, на станції метро «Дорогожичі» відкрилась виставка «Зона відчуження», що присвячена пам‘яті жертв трагедії Бабиного Яру. Виставка триватиме до 10 жовтня.

Із детальним розкладом заходів можна ознайомитися на спеціально створеній до 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру сторінці. Програма оновлюється.

На початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

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