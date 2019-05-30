Експерт пояснив, чому Сенченко вийшов з «Батьківщини»



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Вихід Сенченка з «Батьківщини» експерти оцінюють , як велику втрату для Тимошенко.

Сенченко розуміє ризики для України на тлі кадрового вакууму, - Бадрак

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння/CACDS, Валентин Бадрак позитивно відреагував на вихід з «Батьківщини» одного з головних соратників Юлії Тимошенко - Андрія Сенченка, котрого вважали основним кандидатом на посаду міністра оборони від партії.

«Для мене, як і для багатьох інших, стало несподіваним рішення Сенченка вийти з «Батьківщини». Але після зустрічі, що відбулася за моєю пропозицією, усе стало зрозумілим. Нас турбують однакові проблеми - зростання ризиків для України на тлі кадрового вакууму», - пояснив Бадрак на власній Facebook сторінці.

«Ми разом із «Силою права» Сенченка вже працювали над проектом вивчення можливості створення в Україні професійного війська, тому знаю потенціал організації не з чужих слів. Гадаю, будуть і спільні проекти з ЦДАКР, щоб запобігти кадровому нігілізму, створити умови для перемоги України у цій війні. А тут потрібні професіонали та чіткий план реагування на сучасні виклики. Враховуючи, що майже весь Воєнний кабінет, утворений Сенченком, йде з ним далі, у «Сили права» є усі шанси стати активним учасником утворення сили права в державі», - вважає Бадрак.

Нагадаємо, 28 травня Сенченко заявив про вихід з ВО «Батьківщина».

У штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Сенченко – кримчанин, на посаді заступника голови Ради міністрів АР Крим в 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АРК від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.

Навесні 2014 року Сенченко був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України - добився виведення з окупованого півострову озброєння та військової техніки ЗСУ, очолював операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

Сенченко – голова громадського правозахисного руху «Сила права», котрий працює над міжнародним визнанням РФ, як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди.

Вихід Сенченка з «Батьківщини» експерти оцінюють, як велику втрату для Тимошенко.