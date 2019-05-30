Навіщо Зеленському торпеда по імені Саакашвілі?

Саакашвілі прилетів в Україну. Скучив, це очевидно

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Но соскучился не по пейзажам Киева «с запахом шаурмы у метро», не по роскошной квартире возле Крещатика, а по политической деятельности. По азартной игре, драйву, борьбе против тех, кого он считает врагами, по большим деньгам и вниманию журналистов. Понятно, что свою бурную энергию Саакашвили направит именно в политическое русло. Было бы наивным считать, что он откроет шашлычную или устроится на философскую должность почтальона или смотрителя маяка. И именно в этом качестве Зеленский собирается использовать бывшего президента и бывшего губернатора. Вот только политическая обочина полна теми, кто рассчитывал использовать Саакашвили исключительно в своих интересах. Да хоть у Порошенко спросите.

Президент Зеленский внезапно обнаружил, что его окружают не симпатичные люди с разными взглядами и готовностью к диалогу, а настоящие хищники. Опытные политические хищники, которые могут сожрать его в краткосрочной перспективе. Попытки переиграть их обречены на провал – слишком велика разница в опыте. Вот президент и понимает, что ему нужен «свой» хищник таких же масштабов. И Саакашвили должен подойти на эту роль. Подводные камни в перспективе Владимир Зеленский старается не замечать – не до стратегии сейчас. Кто же заставляет победителя выборов так беспокоиться о защите?

С одной стороны Игорь Коломойский, который из вчерашнего партнера превращается в очень требовательного и дорогого союзника. Он уже со скандалом продавил свою креатуру на должность главы Администрации Президента, что принесло Игорю валериевичу плюсы, а Зеленскому – только репутационные потери. Дальше будет борьба за губернаторские кресла и контроль над госпредприятиями. Плюс, квоты в списке «Слуги народа» на выборах. Коломойскому достанутся самые вкусные кусочки, и расставлять своих людей он будет, невзирая на их токсичность. А все удары по репутации и гнев разочарованного избирателя ожидаемо достанутся Зеленскому. Это уже происходит.

Второй проблемой нового президента станет уже традиционно Юлия Тимошенко, которая уверенно претендует на премьерство. Общая картина рейтингов политических сил диктует Зеленскому всего один вариант коалиции в Верховной Раде нового созыва. Раз он заранее исключил союз с Оппоблоком и переименованным БПП, остается формат «Слуга народа + Батькивщина + Мажоритарщики». С мажоритарщиками о цене договориться проще, а вот Юлия Владимировна потребует кресло премьера. И не важно, насколько меньше «Слуги народа» будет ее фракция. Если без нее никак – цена будет максимальной. И должность премьера – только ключевая позиция, там еще много придется добавить. В случае согласия Зеленского на требования Тимошенко, он обречен. Обречен повторить судьбу Ющенко, которого тоже любили и рейтинг зашкаливал. Но Тимошенко его уничтожила буквально за год. Сама осталась в белом, а Ющенко мучительно пересчитывал свои 5% и пытался понять, что произошло. Сценарий предсказуем и Зеленский просчитывает эту перспективу легко.

Таким образом Зеленский оказался в ситуации, когда его окружают самые близкие друзья. Все плотнее сжимая это самое кольцо окружения. И в этой ситуации ему требуется сильный таран, который возьмет на себя войну с потенциальными политическим друзьями. В первую очередь с Тимошенко и Коломойским. Саакашвили на первый взгляд тут подходит идеально. В свое время именно с этой целью его пригласил в Украину и дал гражданство Петр Порошенко. Какие реформы по грузинскому образцу, не смешите. Ведь Порошенко не сделал Саакашвили советником по реформам, главой стратегического совета или ключевой фигурой на любой стратегической должности по проведению реформ в масштабах государства. Разве так было?

Нет, Порошенко дал Саакашвили кроме паспорта «на прокорм» одну из самых богатых областей Украины, взамен поставив задачу «мочить» в информационном поле тех, чьей конкуренции опасался. В первую очередь премьера Арсения Яценюка, чья партия на выборах получила больше голосов, чем БПП. Потом непослушного министра Авакова. Потом бунтующего олигарха Коломойского. Всех, кто раздражал или пугал действующего главу государства. Саакашвили служил верно, на область махнул рукой и героически боролся с врагами президента, называя это борьбой с коррупцией. Слово «барыги» в его лексиконе появилось позже, когда он повернул оружие уже против вчерашнего нанимателя. Чем это закончилось для Порошенко, видели все. Включая и Зеленского.

История ходит по кругу, часто с сохранением персонажей. Порошенко привез Саакашвили для борьбы с Яценюком. Зеленский привозит Саакашвили уже для борьбы с Порошенко, Коломойским и Тимошенко. Почему при одинаковых стартовых условиях нужно ждать другого результата? Полагаю, через год или два мы вполне можем увидеть в мариинском парке палатки и услышать пламенную речь Саакашвили, призывающего народ бороться с «барыгой Зеленским», когда тот не заплатит по чрезмерным счетам бывшего президента Грузии. Потому что все, кто связывается с Саакашвили, заканчивают одинаково.

Кстати, смешной прогноз. Не исключено, что Владимиру Зеленскому таки придется снова лишать Михаила Николозовича украинского гражданства. Потому что абсурд нужно доводить до полного. В данной ситуации Зеленского совсем не жалко – он взрослый и сам отвечает за свои ошибки. Главное, чтобы в этой борьбе политиков и интриганов, мы случайно не потеряли Украину. Такие потрясения ей точно не на пользу. Впрочем, кого из вышеперечисленных это остановит? Жажда власти отключает все остальные органы чувств. Ну, мы недавно уже это видели. Как оказалось – нас ждет вторая серия. Только вместо поп-корна хочется купить соли, спичек и консервов…

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