Тимошенко привітала рішення трибуналу про звільнення українських моряків



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Тимошенко пояснила, що означає рішення трибуналу

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала рішення трибуналу ООН, який зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

Про це вона написала у Facebook.

«З великою вдячністю, надією і сподіваннями вітаю історичне рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайного звільнення українських моряків з російського полону», – написала вона.

На переконання Тимошенко, це означає, «що про нас не забули, не лишили в біді».

Це ознака того, що міжнародні закони та здоровий глузд діють в сучасному світі, заявила Тимошенко.

«Це підтримка України і велика моральна підтримка нашим морякам та всім, хто бореться за їхню свободу», – зауважила лідер «Батьківщини».

Тимошенко наголосила, що «як і всі українці, з нетерпінням чекає звільнення наших героїв з полону та повернення додому».

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.