«1+1» більш як удвічі підняв ціну за політичну рекламу під час виборів у Раду



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Кінцевий бенефіціарний власник телеканалу «1+1» Ігор Коломойський

Під час президентської виборчої кампанії реклама на «1+1» з 20:00 до 23:00 коштувала 1050 грн за секунду ефірного часу, а під час парламентської кампанії - 2250 грн

Телеканал «1+1» вдвічі підняв ціни на політичну рекламу на період виборчої кампанії до Верховної Ради України, у порівнянні з президентськими виборами.

Під час президентської виборчої кампанії реклама на «1+1» у період з 20:00 до 23:00 коштувала 1050 грн за секунду ефірного часу. А під час парламентської кампанії телеканал встановив ціну 2250 грн за секунду між 17:00 та 23:00 годинами. Такі дані «1+1» опублікував в «Урядовому кур’єрі».

Як раніше розповідав олігарх, кінцевий бенефіціарний власник телеканалу «1+1» Ігор Коломойський, що допомагатиме лідерам деяких партій на парламентських виборах через «прийнятну» ціну на рекламу. Зокрема, йшлося про лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, яку Коломойський вважає другом. «Ми з нею в нормальних стосунках... Ми з нею друзі, добре. Якщо вона назвала мене другом, значить, ми з нею друзі», – додав медіамагнат.

Юлія Тимошенко цю заяву наразі не коментувала.

Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічного екзилу в ніч на 16 травня – його борт приземлився в Дніпрі. Надвечір того ж дня літак олігарха прибув до Києва.

У першому бліц-інтерв’ю після повернення в Україну олігарх заявив «Схемам» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), що планує наступні п’ять років прожити в Україні.

Протягом тижня після повернення олігарха Ігоря Коломойського в Україну журналісти програми «Схеми» тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у Козині під Києвом.

Сам олігарх згодом у телефонному коментарі запевнив, що не зустрічався з політиками і заявив, що це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів».

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