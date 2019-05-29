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    «1+1» більш як удвічі підняв ціну за політичну рекламу під час виборів у Раду

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    Кінцевий бенефіціарний власник телеканалу &laquo;1+1&raquo; Ігор Коломойський - «1+1» більш як удвічі підняв ціну за політичну рекламу під час виборів у Раду
    Кінцевий бенефіціарний власник телеканалу «1+1» Ігор Коломойський

    Під час президентської виборчої кампанії реклама на «1+1» з 20:00 до 23:00 коштувала 1050 грн за секунду ефірного часу, а під час парламентської кампанії - 2250 грн

    Телеканал «1+1» вдвічі підняв ціни на політичну рекламу на період виборчої кампанії до Верховної Ради України, у порівнянні з президентськими виборами.

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    Під час президентської виборчої кампанії реклама на «1+1» у період з 20:00 до 23:00 коштувала 1050 грн за секунду ефірного часу. А під час парламентської кампанії телеканал встановив ціну 2250 грн за секунду між 17:00 та 23:00 годинами. Такі дані «1+1» опублікував в «Урядовому кур’єрі».

    Як раніше розповідав олігарх, кінцевий бенефіціарний власник телеканалу «1+1» Ігор Коломойський, що допомагатиме лідерам деяких партій на парламентських виборах через «прийнятну» ціну на рекламу. Зокрема, йшлося про лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, яку Коломойський вважає другом. «Ми з нею в нормальних стосунках... Ми з нею друзі, добре. Якщо вона назвала мене другом, значить, ми з нею друзі», – додав медіамагнат.

    Юлія Тимошенко цю заяву наразі не коментувала.

    Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічного екзилу в ніч на 16 травня – його борт приземлився в Дніпрі. Надвечір того ж дня літак олігарха прибув до Києва.

    У першому бліц-інтерв’ю після повернення в Україну олігарх заявив «Схемам» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), що планує наступні п’ять років прожити в Україні.

    Протягом тижня після повернення олігарха Ігоря Коломойського в Україну журналісти програми «Схеми» тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у Козині під Києвом.

    Сам олігарх згодом у телефонному коментарі запевнив, що не зустрічався з політиками і заявив, що це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів».

     Читайте також: Суспільне оприлюднило розцінки на політичну рекламу
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