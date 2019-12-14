Звіробій запропонувала Зеленському зустрітися «без сторонньої гопоти»



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Маруся Звіробій порадила главі держави не відтягувати зустріч «поки далеко не зайшло»

Волонтерка вважає, що у президента має бути хоч один шанс почути голос «войовничої меншості»

Волонтерка Маруся Звіробій запропонувала зустрітися президенту Володимиру Зеленському один на один.

Про це вона написала в Telegram.

«Я хочу зустрітись з Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч. Без сторонньої гопоти! В нього має бути хоч один шанс почути голос «войовничої меншості»! Це питання національної безпеки! Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав», - зазначила вона.

На думку волонтерки, Зеленський буде не проти зустрічі.

«Володя, я думаю ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під офісом! А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти вкурсі, що в тебе під вікнами відбувається», - сказала вона.

Звіробій порадила главі держави не відтягувати зустріч «поки далеко не зайшло».

«Якщо погодишся, то лише за це потисну руку», - сказала вона.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до Генеральної прокуратури проєкт підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.