  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Звіробій запропонувала Зеленському зустрітися «без сторонньої гопоти»

    • Розсилка
    Маруся&nbsp;Звіробій порадила главі держави не відтягувати зустріч &laquo;поки далеко не зайшло&raquo; - Звіробій запропонувала Зеленському зустрітися «без сторонньої гопоти»
    Маруся Звіробій порадила главі держави не відтягувати зустріч «поки далеко не зайшло»

    Волонтерка вважає, що у президента має бути хоч один шанс почути голос «войовничої меншості»

    Волонтерка Маруся Звіробій запропонувала зустрітися президенту Володимиру Зеленському один на один.

    Про це вона написала в Telegram.

    «Я хочу зустрітись з Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч. Без сторонньої гопоти! В нього має бути хоч один шанс почути голос «войовничої меншості»! Це питання національної безпеки! Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав», - зазначила вона.

    На думку волонтерки, Зеленський буде не проти зустрічі.

    «Володя, я думаю ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під офісом! А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти вкурсі, що в тебе під вікнами відбувається», - сказала вона.

    Звіробій порадила главі держави не відтягувати зустріч «поки далеко не зайшло».

    «Якщо погодишся, то лише за це потисну руку», - сказала вона.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до Генеральної прокуратури проєкт підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

    Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

    Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

    Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

    Федина вважає обшуки  у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

    Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

    волонтер політика Володимир Зеленський розслідування президент Маруся Звіробій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ