  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Віцепрем’єр Кулеба розповів про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа у США

    • Розсилка
    Володимир Зеленський та Дональд Трамп - Віцепрем’єр Кулеба розповів про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа у США
    Володимир Зеленський та Дональд Трамп

    Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому після президентських виборів в Україні

    Українська сторона разом з американськими партнерами продовжують працювати над підготовкою візиту президента України до США у відповідь на запрошення Дональда Трампа провести зустріч в Білому домі.

    Про це сказав під час свого візиту до Вашингтона віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

    «Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів», - зауважив український віцепрем'єр.

    Він нагадав, що президент Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому після президентських виборів в Україні.

    Водночас, він підкреслив, що високий рівень підтримки України Сполученими Штатами зберігається.

    «Достатньо лише згадати ухвалений два дні тому (Палатою представників США – ред.) законопроєкт про фінансування потреб на оборону США, який є чітким індикатором рівня підтримки, яку США надають Україні», - зауважив український урядовець.

    Він уточнив, що цей законопроєкт з оборонним бюджетом США на 2020 рік передбачає допомогу Україні на $50 млн більше, ніж попередній закон.

    «Навколо може бути велика політика, потрясіння, але стратегічний характер наших відносин зі Сполученими Штатами залишається непорушним, і ми будемо просуватися вперед», - підкреслив Кулеба.

    До слова, напередодні Юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив статті імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

    У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

     Читайте також:

    Джерело: Укрінформ

    США Дональд Трамп закон політика Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба Українагейт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ