Віцепрем’єр Кулеба розповів про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа у США



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Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому після президентських виборів в Україні

Українська сторона разом з американськими партнерами продовжують працювати над підготовкою візиту президента України до США у відповідь на запрошення Дональда Трампа провести зустріч в Білому домі.

Про це сказав під час свого візиту до Вашингтона віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів», - зауважив український віцепрем'єр.

Він нагадав, що президент Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому після президентських виборів в Україні.

Водночас, він підкреслив, що високий рівень підтримки України Сполученими Штатами зберігається.

«Достатньо лише згадати ухвалений два дні тому (Палатою представників США – ред.) законопроєкт про фінансування потреб на оборону США, який є чітким індикатором рівня підтримки, яку США надають Україні», - зауважив український урядовець.

Він уточнив, що цей законопроєкт з оборонним бюджетом США на 2020 рік передбачає допомогу Україні на $50 млн більше, ніж попередній закон.

«Навколо може бути велика політика, потрясіння, але стратегічний характер наших відносин зі Сполученими Штатами залишається непорушним, і ми будемо просуватися вперед», - підкреслив Кулеба.

До слова, напередодні Юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив статті імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Джерело: Укрінформ