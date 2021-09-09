  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Сергій Лещенко привітав дружину з річницею шлюбу. Чим запам'яталася Dj Nastia

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &nbsp;9 вересня 2017 року Сергій Лещенко зіграв весілля з Анастасією Топольською - Сергій Лещенко привітав дружину з річницею шлюбу. Чим запам'яталася Dj Nastia
     9 вересня 2017 року Сергій Лещенко зіграв весілля з Анастасією Топольською
    Фото: tabloid.pravda.com.ua

    Українці знають дружину Лещенка завдяки низці скандалів

    Колишній народний депутат України, а зараз член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко привітав дружину Анастасію Топольську (відома під псевдонімом Dj Nastia) з четвертою річницею шлюбу. Весільне фото з підписом англійською мовою Лещенко опублікував у Facebook-сторіз.

    «4 роки річниці весілля з Настею», – написав екснардеп.

    99_03

    Нагадаємо, 9 вересня 2017 року на столичному ВДНХ в оранжереї відбулася весільна вечірка Сергія Лещенка та діджейки Анастасії Топольської. Серед гостей були лише найближчі друзі та родичі, усього не більше 40 осіб.

    Українцям дружина Лещенка запам’яталася низкою скандалів.

    Так, 8 травня Топольська виступила в одному з нічних клубів Москви. Сам ексжурналіст Лещенко назвав виступ дружини в Росії «підтримкою жертв путінського режиму».

    Також Топольська опублікувала відео з московського клубу Mutabor, де раніше анонсувала участь у «секс-позитивній вечірці». Вона постала в новому сценічному образі – Sheis, вбравшись у латексний чорний комплект.

    Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.

    Читайте також: За принципом дружини Лещенка. Які ще українські діджеї заробляють гроші в Росії
    Теги: Сергій Лещенко свята весілля дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сергій Лещенко привітав дружину з річницею шлюбу. Чим запам'яталася Dj Nastia