Сергій Лещенко привітав дружину з річницею шлюбу. Чим запам'яталася Dj Nastia

Українці знають дружину Лещенка завдяки низці скандалів

Колишній народний депутат України, а зараз член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко привітав дружину Анастасію Топольську (відома під псевдонімом Dj Nastia) з четвертою річницею шлюбу. Весільне фото з підписом англійською мовою Лещенко опублікував у Facebook-сторіз.

«4 роки річниці весілля з Настею», – написав екснардеп.

Нагадаємо, 9 вересня 2017 року на столичному ВДНХ в оранжереї відбулася весільна вечірка Сергія Лещенка та діджейки Анастасії Топольської. Серед гостей були лише найближчі друзі та родичі, усього не більше 40 осіб.

Українцям дружина Лещенка запам’яталася низкою скандалів.

Так, 8 травня Топольська виступила в одному з нічних клубів Москви. Сам ексжурналіст Лещенко назвав виступ дружини в Росії «підтримкою жертв путінського режиму».

Також Топольська опублікувала відео з московського клубу Mutabor, де раніше анонсувала участь у «секс-позитивній вечірці». Вона постала в новому сценічному образі – Sheis, вбравшись у латексний чорний комплект.

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.