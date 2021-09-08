Муслінове весілля. Порошенко зворушливо привітав дружину з річницею (фото)

У шлюбі Порошенки народили чотирьох дітей

Сьогодні п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко та його дружина Марина святкують муслінове весілля. Муслін – це гарна, тонка, але міцна тканина. Такі її властивості чудово підкреслюють стосунки чоловіка з дружиною в 37 років із дня весілля.

Порошенко на своїй сторінці в соцмережі розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя. П’ятий президент привітав дружину з річницею та згадав, як повідомив мамі про одруження.

«Нам сьогодні 37. Пам'ятаю, як ще 18-річним хлопцем сказав своїй мамі, що одружуюсь. І це було одне з наймудріших рішень в моєму житті. Все життя кохаю Тебе», – написав експрезидент і виклав фото з Мариною.

Як відомо, Порошенко щороку вітає дружину з річницею у мережі. Торік він викладав відео танцю, а до того – чорно-біле фото.

Нагадаємо, Марина Порошенко показала свій диво-сад. Дружина експрезидента розповіла, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цим задумом.

Раніше Марина Порошенко хвалилася урожаєм, який виріс на присадибній ділянці. На охайних грядках виростила традиційний український набір: огірки, кабачки, помідори тощо.

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