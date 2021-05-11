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    Секс-вечірка в Росії: дружина Лещенка відреагувала на скандал та образила українців

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    Топольська відреагувала на скандал навколо її персони - Секс-вечірка в Росії: дружина Лещенка відреагувала на скандал та образила українців
    Топольська відреагувала на скандал навколо її персони
    Фото з відкритих джерел

    Анастасія Топольська передала «привіт усім ботофермам і хейтерам»

    Дружина екснардепа України, а зараз члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка Анастасія Топольська відреагувала на скандал, який вибухнув навколо секс-вечірки у РФ.

    В інста-сторіз дівчина написала: «Передаю привіт усім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще, піднімайте мої публікації в топ».

    До такого підпису вона прикріпила фото маленької дівчинки, яка присіла навпочіпки, щоби справити нужду. Ймовірно, Топольську зовсім не цікавить думка українців із приводу її участі в секс-вечірці, яка відбулася в країні-агресорі.

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    Зазначимо, що сам Лещенко демонстративно проігнорував скандал із дружиною, яка виступала в Москві.

    Нагадаємо, 9 травня на своїй сторінці в Instagram Топольська опублікувала відео з московського клубу Mutabor, де раніше анонсувала участь у «секс-позитивній вечірці». Вона постала в новому сценічному образі – Sheis, вбравшись у латексний чорний комплект, чокер, а також одягла головний убір із ланцюгів і намиста.

    Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

    Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.

    Теги: Сергій Лещенко скандал дружина Instagram
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