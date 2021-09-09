Мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці (відео)
Водії сигналом вітали пару
Фото: Скріншот відео bigkyiv
На кузовах машин були написи – «наречений» та «наречена»
У Києві помітили весільний кортеж, але не з лимузинами, а з вантажівками. Відео такого креативного весілля з’явилося у соцмережах.
На ньому видно, що на перехрестя виїжджають дві червоні вантажні автівки, а на кузовах написи – «наречений» та «наречена».
Також вантажівки були прикрашені кульками. Водії сигналом вітали пару.
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