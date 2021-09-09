Мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці (відео)

На кузовах машин були написи – «наречений» та «наречена»

У Києві помітили весільний кортеж, але не з лимузинами, а з вантажівками. Відео такого креативного весілля з’явилося у соцмережах.

На ньому видно, що на перехрестя виїжджають дві червоні вантажні автівки, а на кузовах написи – «наречений» та «наречена».

Також вантажівки були прикрашені кульками. Водії сигналом вітали пару.

Нагадаємо, в Одесі на кавказькому весіллі чоловік відкрив вогонь з автомата та влаштував дрифт