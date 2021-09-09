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    Мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці (відео)

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    Водії сигналом вітали пару - Мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці (відео)
    Водії сигналом вітали пару
    Фото: Скріншот відео bigkyiv

    На кузовах машин були написи – «наречений» та «наречена»

    У Києві помітили весільний кортеж, але не з лимузинами, а з вантажівками. Відео такого креативного весілля з’явилося у соцмережах.

    На ньому видно, що на перехрестя виїжджають дві червоні вантажні автівки, а на кузовах написи – «наречений» та «наречена».

    Також вантажівки були прикрашені кульками. Водії сигналом вітали пару.

    Нагадаємо, в Одесі на кавказькому весіллі чоловік відкрив вогонь з автомата та влаштував дрифт

    Теги: вантажівки весілля
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    Мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці (відео)