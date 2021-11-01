Шукав дорогоцінні метали. Український бізнесмен помер від невідомої хвороби в Африці

Бізнесмен помер у Гвінеї, там його й поховали

Відомий рівненський бізнесмен, колишній власник футбольного клубу «Верес» Валерій Коротков помер два місяці тому в Африці. Про це повідомив у Facebook депутат Рівненської районної ради Павло Дутко.

«Два місяці тому в одній із країн Африки, де він шукав дорогоцінні метали, від невідомої хвороби помер легендарний рівненський підприємець, власник футбольного клубу Верес у першій половині 1990-х Валерій Коротков. Йому було 69 років», – написав Дутко.

Видання Zaxid.net з посиланням на власні джерела уточнює, що Валерій Коротков помер у Гвінеї. Там його й поховали.

За інформацією ЗМІ, на початку 1990-х Короткова, власника фірми «Еліксир», яка виготовляла солодку воду в пакетах, вважали найбагатшою людиною в Рівному.

У 2002 році він балотувався в депутати Верховної Ради від блоку ЗУБР (За Україну, Білорусь і Росію), але програв. У 2010 році бізнесмен заявив про свій намір відсудити в Рівному 16 об'єктів, які приватизував у 1990-х роках. На час позову він оцінив статки в $150 млн, але ця справа закінчилася нічим.

У 2020 році Валерій Коротков знову спробував повернутися в Рівне – зареєструвався кандидатом на міського голову. На той час Коротков був директором і засновником кількох фірм, співзасновником благодійного фонду «Вала Салам». Обіцяв зі свого благодійного фонду допомагати пенсіонерам, дітям і нужденним, але здобув вкрай низьку підтримку виборців.