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    Поліція знову допитує депутатку Скороход після її заяви про вбивство коханого

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    Правоохоронці провели вже близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з Поляковим. Серед них була й Скороход - Поліція знову допитує депутатку Скороход після її заяви про вбивство коханого
    Правоохоронці провели вже близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з Поляковим. Серед них була й Скороход
    фото з відкритих джерел

    Заступника глави МВС здивувало, що заява про можливе вбивство Полякова пролунала в ефірі телеканалу

    Національна поліція запросила народну депутатку Ганну Скороход для повторного допиту після того, як вона заявила, що її співмешканця нардепа Антона Полякова було вбито. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

    За його словами, допит проводиться у понеділок увечері.

    «З урахуванням останніх обставин… (заяв – ред.) народного депутата, вона була прямо сьогодні запрошена для другого допиту, який у ці хвилини проводиться. З урахуванням характеру цих останніх заяв Нацполіція найближчим часом оприлюднить детальнішу інформацію, мало що не з хронометражем останніх годин життя пана Полякова», – сказав заступник міністра внутрішніх справ.

    За словами Єніна, його здивувало, що заява про можливе вбивство Полякова пролунала в ефірі телеканалу.

    «Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяць, а одразу інформувати про це органи Національної поліції», – додав він.

    Єнін розповів, що правоохоронці провели вже близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з Поляковим в останні години та дні його життя. Серед них була й Скороход.

    Нагадаємо, у неділю депутатка – наречена Полякова Ганна Скороход заявила, що її коханого вбили.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.

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    Теги: Національна поліція України МВС вбивство смерть допит Анна Скороход Антон Поляков Євген Єнін
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    Поліція знову допитує депутатку Скороход після її заяви про вбивство коханого