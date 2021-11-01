Поліція знову допитує депутатку Скороход після її заяви про вбивство коханого

Правоохоронці провели вже близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з Поляковим. Серед них була й Скороход

Заступника глави МВС здивувало, що заява про можливе вбивство Полякова пролунала в ефірі телеканалу

Національна поліція запросила народну депутатку Ганну Скороход для повторного допиту після того, як вона заявила, що її співмешканця нардепа Антона Полякова було вбито. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

За його словами, допит проводиться у понеділок увечері.

«З урахуванням останніх обставин… (заяв – ред.) народного депутата, вона була прямо сьогодні запрошена для другого допиту, який у ці хвилини проводиться. З урахуванням характеру цих останніх заяв Нацполіція найближчим часом оприлюднить детальнішу інформацію, мало що не з хронометражем останніх годин життя пана Полякова», – сказав заступник міністра внутрішніх справ.

За словами Єніна, його здивувало, що заява про можливе вбивство Полякова пролунала в ефірі телеканалу.

«Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяць, а одразу інформувати про це органи Національної поліції», – додав він.

Єнін розповів, що правоохоронці провели вже близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з Поляковим в останні години та дні його життя. Серед них була й Скороход.

Нагадаємо, у неділю депутатка – наречена Полякова Ганна Скороход заявила, що її коханого вбили.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.