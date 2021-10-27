«Маску немає чого робити в Україні». Відомий підприємець розкритикував українську владу

Засновник української компанії DelFast, яка виробляє електричні байки, вважає, що в Україні несприятливий інвестиційний клімат

Ілону Маску нема чого їхати в Україну. Таку думку в інтерв’ю виданню UBR висловив Даніл Тонкопій – український підприємець та засновник компанії DelFast, яка виробляє електричні байки.

«Я не бачу причин для інвесторів в електротранспорт їхати в Україну для розробки родовищ літію. Найбільші запаси літію – у Болівії, Чилі. Хоча не виключаю, що інтерес з їхнього боку все ж таки може бути», – зазначив бізнесмен.

Але родовищами аргументація Тонкопія не обмежилася. Він також зазначив, що в Україні дуже важко знайти гроші навіть під перспективний проєкт.

«…коли я шукав інвестиції в Україні, ні в кого не здобув розуміння. Грошей ніхто не дав і навіть не розглядали це питання. Не виключаю, що може я якось не так пропонував. Але в результаті був абсолютний нуль інтересу, або навіть менше, ніж нуль», – поскаржився бізнесмен.

Він також розкритикував дії української влади, яка, за його словами, не підтримує вітчизняних виробників електричного транспорту.

«В Україні, на жаль, депутати не підтримали законопроєкти №3476 та 3477 щодо стимулювання розвитку галузі електротранспорту. Ми разом із робочою групою намагалися зробити все, що від нас залежало. Це могло б стати підставою для зниження ціни для місцевого українського електротранспорту», – зазначив підприємець.

Він також пояснив, що депутати прийняли лише виняток із оподаткування «екологічного» транспорту на метані та біогазі.

Зараз бізнесмен переїхав до США, де, за його словами, знаходиться 80% покупців українських електробайків DelFast.

Українські електричні байки дійсно користуються попитом у США. А американське видання Insider навіть назвало український Delfast Top 3.0 найкращим всюдихідним електричним байком сучасності.