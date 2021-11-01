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    Реєстр великих платників податків скоротився на 32 компанії

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    Найбільше з реєстру великих платників податків вибуло компаній, які займаються оптовою торгівлею - Реєстр великих платників податків скоротився на 32 компанії

    Найбільше з реєстру великих платників податків вибуло компаній, які займаються оптовою торгівлею

    фото: tax.gov.ua

    На великих платників податків припадає 60% вiд усiх надходжень до держбюджету України

    З реєстру великих платників податків в Україні на 2022 рiк вибуло 290 компаній. При цьому додалося 258 нових – таким чином, реєстр скоротився на 32 компанії. Про це пише opendatabot.

    Найбільше вибуло компаній, які займаються оптовою торгівлею (-10). Натомість додалося найбільше компаній, що ведуть енергетичний (+18) та сільськогосподарський бізнес (+сім).

    Згідно з Податковим кодексом, великий платник податків – це компанія з річним доходом понад €50 млн або загальною сумою річних відрахувань до держбюджету понад €1,5 млн.

    Реєстр великих платників податків 2022 року включає переважно підприємства газодобувної та металургійної галузі, енергетики та агросектору. При цьому в топ-100 є торговельні мережі – наприклад, ТОВ «АТБ-Маркет» другий рік посідає у реєстрі перше місце за виторгом. Також у сотні лідерів – ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ДП «КК «Рошен»», ТОВ «Фора» та інші відомі представники ринку.

    Топ-10 великих платників податків на 2022 рік. Графіка: opendatabot
    Топ-10 великих платників податків на 2022 рік. Графіка: opendatabot

    За даними Податкової, на великих платників податків припадає 60% вiд усiх надходжень до держбюджету України.

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    Теги: податки бізнес Україна реєстр Державна податкова служба
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    Реєстр великих платників податків скоротився на 32 компанії