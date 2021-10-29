Багатій Фукс із розмахом відгуляв ювілей: завітали Шевченко та Лобода (фото)

Фотографіями з вечірки поділилися гості Фукса у соціальних мережах

Вечірка пройшла у заміському гольф-клубі «Козин»

Одіозний харківський бізнесмен Павло Фукс 27-го жовтня відзначав 50-річний ювілей і вирішив з цієї нагоди влаштувати гучну гулянку, попри те, що в країні вирує коронавірус.

В ангарі заміського гольф-клубу «Козин», який належить ексрегіоналу Віталію Хомутиннику, ювіляр-багатій влаштував справжній Венеційський карнавал.

Декорації у стилі венеційських палаців та вулиць, фонтани, феєрверки. Фотографіями з вечірки поділилися гості Фукса у соціальних мережах. До речі, на дні народженні підсанкційного бізнесмена гуляли футболіст Андрій Шевченко, політик Віталій Хомутинник, син Геннадія Кернеса Данило Привалов.

Розважали гостей українські зірки, які давно вже стали рідними у Росії, – Світлана Лобода та Олександр Ревва. На фото засвітився і телеведучий Олександр Педан.

Варто зазначити, що усі гості вечора дотрималися дресскоду вечірки.

Раніше одіозний харківський бізнесмен Павло Фукс поскаржився ведучій Катерині Осадчій, що змушений сплачувати аліменти колишньому зятю-лівійцю.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.

Зазначимо, Фукс вийшов з наглядової ради скандального проєкту в Бабиному Яру.

18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Фукс, своєю чергою, пообіцяв РНБО судовий позов у відповідь.

В минулому Фукс був дуже близьким до покійного нині міського голови Харкова, регіонала Геннадія Кернеса.