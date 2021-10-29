Багатій Фукс із розмахом відгуляв ювілей: завітали Шевченко та Лобода (фото)
Вечірка пройшла у заміському гольф-клубі «Козин»
Одіозний харківський бізнесмен Павло Фукс 27-го жовтня відзначав 50-річний ювілей і вирішив з цієї нагоди влаштувати гучну гулянку, попри те, що в країні вирує коронавірус.
В ангарі заміського гольф-клубу «Козин», який належить ексрегіоналу Віталію Хомутиннику, ювіляр-багатій влаштував справжній Венеційський карнавал.
Декорації у стилі венеційських палаців та вулиць, фонтани, феєрверки. Фотографіями з вечірки поділилися гості Фукса у соціальних мережах. До речі, на дні народженні підсанкційного бізнесмена гуляли футболіст Андрій Шевченко, політик Віталій Хомутинник, син Геннадія Кернеса Данило Привалов.
Розважали гостей українські зірки, які давно вже стали рідними у Росії, – Світлана Лобода та Олександр Ревва. На фото засвітився і телеведучий Олександр Педан.
Варто зазначити, що усі гості вечора дотрималися дресскоду вечірки.
Раніше одіозний харківський бізнесмен Павло Фукс поскаржився ведучій Катерині Осадчій, що змушений сплачувати аліменти колишньому зятю-лівійцю.
Нагадаємо, раніше бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.
Зазначимо, Фукс вийшов з наглядової ради скандального проєкту в Бабиному Яру.
18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.
Фукс, своєю чергою, пообіцяв РНБО судовий позов у відповідь.
В минулому Фукс був дуже близьким до покійного нині міського голови Харкова, регіонала Геннадія Кернеса.