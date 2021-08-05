Сім’я не має крутитися навколо дитини, інакше вона розпадеться, – Комаровський

Так званий кіндероцентризм, вважає Євген Комаровський, повинен бути не на рівні сім'ї, а на рівні держави

Родині не можна концентруватися виключно на дитині, бо від цього страждає сама дитина. Таку думку висловив доктор Євген Комаровський. Про це інформує Україна 24.

«Кіндероцентризм» вбиває сім'ю. Сім'я повинна жити інтересами сім'ї. Якщо сім'я крутиться навколо дитини, дитині погано. Дитина повинна знати, що всім має бути добре. Прийшов я з роботи, приніс шоколадку. Я не можу собі уявити, що моя дитина схопить шоколадку і втече до себе в кімнату їсти. Вона повинна поділитися з братом, із мамою, з татом – цього треба вчити дітей», – сказав Комаровський.

Комаровський застеріг батьків від того, щоб вони зосереджували увагу тільки на дитині. Лікар назвав таке явище «кіндероцентризмом», на його думку, не сім'я, а держава повинна бути зосереджена на таких принципах.

«Головне моє завдання – це навчити життя сім'ю з дітьми. «Кіндероцентризм» повинен бути на рівні держави. «Кіндероцентрична держава» – це модель країни, про яку я мрію, де кожне державне рішення розглядається через призму дитинства. Ось від цього рішення залежить те, що зміниться для дітей, як зміниться майбутнє нашої країни. Коли будь-яка дорога веде не до президентської резиденції, а до умовно дитячого центру розвитку», – сказав доктор.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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