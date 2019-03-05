Синод Єдиної церкви звернувся до українців перед виборами



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4 березня відбулося друге засідання Священного Синоду Православної церкви України

Синод закликає не продавати свої голоси ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки, бо це «порушенням Божих заповідей»

Священний синод Православної церкви України (ПЦУ) звернувся до українців напередодні виборів 2019. Про це повідомляється на сайті ПЦУ.

У зверненні українців закликають використати час, що лишився до дня голосування - 31 березня, для ознайомлення з кандидатами та їхніми програмами, «щоби у день голосування, 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір».

«Від нашого вибору залежить також наближення перемоги над агресором та досягнення не капітуляції перед ворогом, до якої, говорячи про мир, фактично закликають частина політиків, а справжнього справедливого миру», - йдеться у зверненні.

Також Синод закликає уникнути підкупу виборців та фальсифікації результатів виборів, називаючи такі дії «порушенням Божих заповідей».

«Дорогі виборці! Знову, як і під час попередніх виборів, нагадуємо: не слід продавати свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними світоглядними переконаннями», - додається у тексті звернення Синоду.

Зазначимо, вчора, 4 березня, відбулося друге засідання Священного синоду під час якого було ухвалено опублікування Звернення Священного синоду з приводу виборів президента України. Саме звернення було опубліковане сьогодні, 5 березня.

Нагадаємо, що предстоятель ПЦУ Епіфаній заявляв, що майбутнє Православної церкви України (ПЦУ) не залежить від того, хто переможе на президентських виборах у 2019 році.