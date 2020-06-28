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    Суспільство

    Синоптики дали прогноз погоди на перший день липня

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    У вівторок та середу на заході країни очікується 21-27&deg; - Синоптики дали прогноз погоди на перший день липня
    У вівторок та середу на заході країни очікується 21-27°

    Перший день липня почнеться з короткочасних грозових дощів на значній частині України

    Липень почнеться з короткочасних грозових дощів на частині території України, подекуди – шквали. Температура повітря на півдні сягатиме 34 градусів тепла, утім, на заході – менше, до 27 градусів із позначкою «плюс». Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Завтра на Лівобережжі, вдень і в західних областях, післязавтра в західних, північних та центральних областях, 1 липня у східній частині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, в ніч на вівторок в Карпатах та на Закарпатті значні дощі; на решті території країни переважно без опадів», – вказали синоптики.

    Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-30°, на півдні до 34°, у вівторок та середу на заході країни 21-27°.

    Нагадаємо, погода в Україні 28 червня, в неділю, буде спекотною і з грозами, які принесуть шквали, зливи і град. Максимальна температура сягатиме +32 градусів. Якщо на заході та півночі країни буде мокро, то на півдні – ідеальна погода для відпочинку.

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