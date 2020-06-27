В Україну повернеться спека: прогноз погоди на 27 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україну повернеться спека

Найтепліше буде на Півночі, Півдні та Центрі України

Погода в Україні в суботу, 27 червня, буде переважно сонячною та спекотною. Лише в західних регіонах знову попереджають про короткотривалі грози, дощі та шквали.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, лише у Хмельницькій області без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Карпатах вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +18...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Полтавській області місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У суботу, 27 червня, за прогнозом погоди в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.