Україну «підсмажить» і заллє. Синоптики дали прогноз на вихідні



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На цих вихідних стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів

На цих вихідних, погода буде дощовою в західних, північних і деяких центральних областях

Останнього тижня, в країні міцно встановилася похмура погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами

На початку календарне літо принесло нам новий циклон і похолодання місцями до -4, а в Карпатах і зі снігом. Але вже в цей час синоптики обіцяли, що скоро в країну повернеться суха і тепла погода. Виходячи з прогнозу погоди на літо від Укргідрометцентру, справжнє літо прийшло в Україну в кінці першого тижня червня.

Саме такий прогноз озвучив жителям Микола Кульбіда – директор Укргідрометцентру.

Останнього тижня, в країні міцно встановилася похмура погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Плюс до цього, температура повітря трималася в принципі на місці, якщо і опускалася, то незначно. В той же час тримається на рівні близько +30 градусів.

Крім цього Кульбіда повідомив, що цей рік, з великою ймовірністю, стане найспекотнішим в історії за останній час. І справа не в спекотних літніх місяцях, а в аномально теплих зимових. Ось припустимо, за його ж словами, місяць травень повністю відповідав нормі за температурними показниками.

На цих вихідних, погода буде дощовою в західних, північних і деяких центральних областях. При цьому стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів.

Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Західні області в суботу все таки знову страждатимуть від проливних дощів. Температура повітря в західних регіонах буде коливатися від +26 до +29 градусів, на решті території термометри покажуть від +29 до +31 градуса. Вночі температура повітря буде в межах +14... + 20 градусів.

Як повідомлялося, у західній Україні на найближчих вихідних продовжаться зливи з грозами. Отже до понеділка чекати на припинення дощів не варто.

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