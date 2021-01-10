Сьогодні – Різдвяний м'ясоїд: прикмети, традиції та заборони

Різдвяний м'ясоїд не належить до категорії великих свят, але й звичайним його теж назвати не можна

Сьогодні, 10 січня, православна церква відзначає День пам'яті 20 000 мучеників, а за народним календарем святкують День домочадців або Різдвяний м'ясоїд.

Різдвяний м'ясоїд не належить до категорії великих свят, але й звичайним його теж назвати не можна. З 10 січня на столі наших предків з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, а значить, свіжого м'яса було вдосталь.

У п'ятницю і середу люди продовжували постити. З цього приводу навіть існувала прислів'я: «М'ясне – в м'ясоїда, а пісному – своя черга».

Народні прикмети й традиції

Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.

Густий іній або снігопад – до хорошого врожаю хліба.

Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий і урожайний рік.

Справа, зроблене всією сім'єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить всіх щасливими.

Щоб в сім'ї завжди був мир і спокій, дістаньте четвергову сіль і додайте її в приготовані страви.

Люди, які зіграли 10 січня весілля, будуть жити довго і щасливо.

Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то скоро потеплішає.

Якщо відволожилася сіль, буде негода.

Собака вийшла з будки та лягла на сніг – до хуртовини.

Сира погода обіцяє хороший врожай льону.

Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.

Заметіль в цей день – до холодного і дощового літа.

Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.

Що не можна робити сьогодні

Якщо на Різдвяний м'ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов'язково їх впустіть і почастуйте чимось смачним. Не можна не пускати. Їх візит принесе вам здоров'я і добробут, а також захистить будинок від пристріту і псування.

Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати.

Також у цей день заборонено брехати.

Хто святкує день ангела

У неділю, 10 січня, іменини відзначають Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро.