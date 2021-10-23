У Криму окупанти будують храм РПЦ на місці середньовічного палацу

Поруч із церквою зводять двоповерхову будівлю комерційного призначення

В окупованому Сімферополі на території зі статусом охоронної зони, де був розташований середньовічний палац Калга-султан, здійснюється будівництво двоповерхової будівлі і церкви РПЦ. Про це повідомляє QIRIM.News із посиланням на громадського активіста Едема Дудакова.

Міська «влада» Сімферополя вивела ділянку, де проходить будівництво, з охоронної зони, що передбачає проведення археологічних розкопок.

«Територія Калга-султан в принципі розташована в охоронній зоні майбутніх археологічних робіт, але ці дві ділянки виключені з охоронної зони. Тобто це тепер не охоронна зона, а охоронна зона вже за межами цих двох ділянок», – пояснив активіст.

За словами Дудакова, двоповерхова будівля буде комерційним об'єктом. Активіст зазначив, що у 2014-2015 роках здійснювалося багато афер із землею, зокрема заднім числом оформляли видачу ділянок під забудову.

У 2015 році співробітники Кримського інженерно-педагогічного університету (КІПУ) заявили про «проблеми збереження місця, на якому був розташований палац Калги-султана, оскільки на ньому заплановано будівництво багатоповерхового житлового будинку чи ковзанки.

Зазначимо, що палац Калги-султана був побудований в останній чверті XV – на початку XVI століття на території сучасного окупованого Сімферополя і зруйнований під час навали армії Російської імперії у 1736 році. Незабаром він був частково відновлений і знову знищений після анексії Кримського ханства Росією в 1783 році.

Нагадаємо, через стрімке зростання нових випадків захворювання на коронавірус в окупованому Криму вирішили посилити карантинні обмеження та заборонити літнім людям виходити на вулицю.

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