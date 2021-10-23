Через нестачу вугілля зупинилася Слов'янська ТЕС

Останні кілька днів запаси вугілля на Слов'янській тепловій електростанції були мінімальними

В Україні продовжують відключати енергоблоки через катастрофічний брак вугілля. Повністю стала Слов'янська ТЕС

Слов'янська ТЕС у суботу, 23 жовтня, припинила роботу через відсутність вугілля, повідомляє Укренерго.

Обидва блоки станції повністю зупинені.

За даними Міненерго, станом на вечір 22 жовтня антрацитового вугілля на ТЕС залишалося, максимум, на добу.

Менше за десятиденні запаси палива мають Трипільська, Зміївська, Криворізька, Запорізька, Бурштинська, Вуглегірська та Курахівська ТЕС.

Нагадаємо, генеруючі компанії ТЕС і ТЕЦ не змогли закупити мінімум 1,5 млн тонн вугілля через борги державної компанії «Укренерго» на балансуючому ринку. Про це йдеться в заяві Першої енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через аномально низькі ціни на електроенергію.

Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля по імпорту, в свою чергу державні ТЕС як і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.

Компанія ДТЕК почала активно імпортувати вугілля в серпні-жовтні. Було законтрактовано 700 тис. тон з Польщі, Казахстану та США.

На коливання обсягів складів вугілля у вересні–жовтні вплинуло різке похолодання та підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в останню декаду минулого місяця, а також нещодавнє екстрене відвантаження майже 50 тис. т палива для покриття його дефіциту на генераціях ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасенерго».



