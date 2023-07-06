Скандал у Львівському медуніверситеті: звільнено ректора, який жартував над студентками
Новим очільником навчального закладу став Орест Чемерис – ексдиректор департаменту охорони здоров’я обласної держадміністрації
У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького звільнили ректора Бориса Зіменковського, який під час розподілу випускників на інтернатуру відпускав сексистські жарти та насміхався з прізвищ студентів. Посаду виконуючого обов’язки ректора обійняв доцент, доктор медичних наук за спеціальністю «Хірургія», проректор з науково-педагогічної роботи Орест Чемерис, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я.
Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ. «Також серед першочергових завдань на посаді – розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі ЛНМУ та підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій», – розповіли в МОЗ.
4 липня на сайті ЛНМУ зазначили, що проректор Орест Чемерис працюватиме на умовах контракту терміном п'ять років. З 2013 року він працював у ЛНМУ ім. Данила Галицького на кафедрі хірургії №1 спершу асистентом, а згодом доцентом. Також він був заступником декана по роботі з іноземними студентами. У квітні 2020 року Чемерис став директором департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, де працював до 3 липня 2023 року.
Раніше студенти університету розповіли про сексистські жарти Бориса Зіменковського, а лікар Роман Штибель опублікував фрагменти відео з розподілу студентів, де ректор висміює прізвище студентки, яка хоче стати хірургинею: «Ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей». На це членкиня комісії відповіла: «Та вона заміж вийде».
Коли інша студентка сказала, що обирає для спеціалізації хірургію, Зіменковський прокоментував: «Жінка, а хоче різати. Сумно. Я би таку знати не хотів». На що в комісії сказали: «А якби рибу фарширувала?» «Та рибу! А якщо мене заріже вночі?» – відповів ректор.
Крім того, він різко відповів на запитання студента про те, що робити зі спеціалізацією. «Що робити? Повіситися!» – зауважив Зіменковський.
Тоді у МОЗ наголосили, що ситуація, яка склалася у Львівському медичному університеті, – неприпустима: «Міністерство охорони здоровʼя засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність».
«Будь-які прояви сексизму, словесне насильство, упереджене ставлення чи образи в бік студентів – це ганьба для закладу вищої освіти та його керівництва. МОЗ просить вибачення у студентів, які стали учасниками цієї ганебної ситуації, що сталася», – повідомили у міністерстві.
83-річний Борис Зіменковський зауважив, що під час розподілу випускників до інтернатури просто жартував та не хотів нікого образити. «Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив», – сказав ректор.
Він розповів, що коли побачив педіатра з прізвищем Волкодав, то сказав тихенько колезі: «А діти не настрашаться?»
«Все ж таки хірургія – агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але на мою думку у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я вибачаюсь», – зазначив ректор.
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