Скандал із затриманням голови облради у Тернополі: НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників

Голову та двох заступників Тернопільської облради викрито на хабарі

В аудіозаписі фігурує перший заступник голови Тернопільської ОВА, голова облради Михайло Головко та заявник

Національне антикорупційне бюро оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільщини, які вимагали із підприємців 1,8 млн грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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В аудіозаписі фігурує перший заступник голови Тернопільської ОВА, голова облради Михайло Головко та заявник.

НАБУ також повідомляє, що голова облради домовився з начальником ОВА Трушем про те, що неправомірна вигода за перерахунок заборгованості повинна бути передана йому повністю.

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«Я вам даю десять відсотків», – сказав заявник до голови облради.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

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Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.