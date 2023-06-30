Китайський конструктор за 5,5 тис. грн в укриття Києва. Чиновники втрапили у черговий скандал

Контракт було розірвано через півтора місяці, як його підписав замовник і підприємець

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 27 червня розірвало договір із підприємцем Сергієм Барсученком (Житомирська область) на закупівлю конструкторів для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог вартістю 900,7 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

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Договір було укладено 11 травня цього року. Планувалася поставка 113 наборів китайського конструктора ВаnВао і 390 наборів розвиваючого математичного конструктора від українського виробника. Що цікаво: вартість одного китайського набору становила 5,5 тис. грн, українського – 690 грн.

Сторони не вказали причини скасування договору.

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дані: ProZorro

Ймовірно, це пов’язано з роботою тимчасової контрольної комісії з перевірки укриттів, яка виявила ряд порушень під час використання бюджетних коштів структурними підрозділами державних адміністрацій столиці.

Між іншим, це ж управління освіти Дніпровського району раніше втрапило у гучний скандал під час закупівлі 300 шкіряних барабанів в укриття за 882 тис. грн. Музичні інструменти, як переконував замовник, мали слугувати «психологічним розвантаженням для дітей». Ця ж закупівля чи не найбільше наробила галасу – люди масово кинулися писати скарги до Держаудитслужби з вимогою її відмінити

Врешті-решт замовник був змушений відмовитися від барабанів.

Як повідомляв «Главком», 27 червня Кабмін оголосив ряд доган високопосадовцям за незадовільну роботу із забезпечення готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Догани щодо топпосадовців уряд оформив на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський.