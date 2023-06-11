За расистські висловлювання посла Румунії африканські дипломати вимагали публічних вибачень, наполягаючи на тому, що приватних недостатньо

МЗС Румунії відкликало свого посла в Кенії Драгоса Тігау через расистський скандал і попросило вибачення за те, що він порівняв африканців із мавпами. Про це повідомляє BBC.

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Повідомляється, що на зустрічі у будівлі ООН у столиці Кенії Найробі 26 квітня посол Румунії, побачивши за вікном мавпу, сказав: «Африканська група приєдналася до нас».

Вперше про інцидент повідомив міністр закордонних справ Кенії Камау Мачарія 8 червня. Він заявив, що був «приголомшений і обурений» цим інцидентом. За його словами, було зафіксовано спроби приховати поведінку Тігау.

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Пізніше, 9 червня, африканські дипломати вимагали публічних вибачень від МЗС Румунії, наполягаючи на тому, що приватних вибачень замало. У той же день Румунія оголосила, що поінформована про інцидент і розпочала процедуру відкликання свого посла.

«Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і просимо вибачення у всіх, хто постраждав. Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятною», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Румунії.

Румунія в основному співпрацює з африканськими країнами через своє членство в Європейському Союзі, але вона має двосторонні торговельні угоди з Єгиптом серед інших.



Румунські ЗМІ розкритикували поведінку посла і наголосили, що це не перший випадок, коли країна збентежена образами з боку дипломатів.

Раніше провідний російський пропагандист та інформаційний злочинець, який брав участь у розв'язанні війни з Україною, Володимир Соловйов зробив агресивний расистський випад у бік прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.