Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Расистський скандал: Румунія відкликає свого посла з Кенії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Расистський скандал: Румунія відкликає свого посла з Кенії
Посол Румунії в Кенії Драгош Віорел Тігау
фото з відкритих джерел

За расистські висловлювання посла Румунії африканські дипломати вимагали публічних вибачень, наполягаючи на тому, що приватних недостатньо

МЗС Румунії відкликало свого посла в Кенії Драгоса Тігау через расистський скандал і попросило вибачення за те, що він порівняв африканців із мавпами. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що на зустрічі у будівлі ООН у столиці Кенії Найробі 26 квітня посол Румунії, побачивши за вікном мавпу, сказав: «Африканська група приєдналася до нас».

Вперше про інцидент повідомив міністр закордонних справ Кенії Камау Мачарія 8 червня. Він заявив, що був «приголомшений і обурений» цим інцидентом. За його словами, було зафіксовано спроби приховати поведінку Тігау.

Пізніше, 9 червня, африканські дипломати вимагали публічних вибачень від МЗС Румунії, наполягаючи на тому, що приватних вибачень замало. У той же день Румунія оголосила, що поінформована про інцидент і розпочала процедуру відкликання свого посла.

«Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і просимо вибачення у всіх, хто постраждав. Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятною», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Румунії.

Румунія в основному співпрацює з африканськими країнами через своє членство в Європейському Союзі, але вона має двосторонні торговельні угоди з Єгиптом серед інших.

Румунські ЗМІ розкритикували поведінку посла і наголосили, що це не перший випадок, коли країна збентежена образами з боку дипломатів.

Раніше провідний російський пропагандист та інформаційний злочинець, який брав участь у розв'язанні війни з Україною, Володимир Соловйов зробив агресивний расистський випад у бік прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр. 

Теги: Румунія посол скандал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи має Parimatch підстави для успішного оскаржень санкцій в українських судах?
Переділ грального ринку. Хто захопить частку Parimatch
24 травня, 20:18
Скріншот відео
На «Танцях з зірками» у Швеції кран-камера на повному ходу у прямому ефірі збила людину
30 травня, 09:17
Макеєв: «Я не реагую на особисті випадки»
Сварка між українськими послами: Макеєв відповів Мельнику
18 травня, 16:05
Принц Гаррі звернувся до суду
Принц Гаррі судиться з відомими таблоїдами через нахабних папараці
6 червня, 20:21
Поліцейський встряг у конфлікт із відвідувачем відділку через мову
Мовний скандал у Одесі: від роботи відсторонили поліцейського
28 травня, 16:26
Співачка погрожує блогеру судом
Львівський блогер, якого тягне до суду Оксана Білозір, публічно звернувся до співачки
12 травня, 11:08
Павлік похизувався спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві
Скандал із Віктором Павликом: поліція перевіряє спецперепустку артиста на справжність
23 травня, 18:01
Адміністрація Байдена досі не визнала Росію терористичною державою
Американський дипломат: Росія є державою-терористом
24 травня, 08:36
Вартість однієї батареї з комплектом ракет – близько $1 млрд
Зеленський розповів, скільки Україні треба Patriot, щоб закрити небо
3 червня, 16:58

Соціум

Расистський скандал: Румунія відкликає свого посла з Кенії
Расистський скандал: Румунія відкликає свого посла з Кенії
У Білгородській області вантажний потяг зійшов з рейок (фото)
У Білгородській області вантажний потяг зійшов з рейок (фото)
Китайська шпигунська база на Кубі слідкує за діяльністю США – Politico
Китайська шпигунська база на Кубі слідкує за діяльністю США – Politico
Німецькі слідчі вивчають роль Польщі у підриві «Північних потоків» – ЗМІ
Німецькі слідчі вивчають роль Польщі у підриві «Північних потоків» – ЗМІ
Трамп зіткнувся з серйозними проблемами у справі про секретні документи – ЗМІ
Трамп зіткнувся з серйозними проблемами у справі про секретні документи – ЗМІ
Стало відомо про кількість загиблих на ракетному заводі в Анкарі
Стало відомо про кількість загиблих на ракетному заводі в Анкарі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
28K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
25K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціям окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Вчора, 05:49

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту