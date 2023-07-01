У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса

Дівчину, яка зробила зауваження адміністрації закладу, вигнали

В одному з кафе Києва виник скандал через пісні російського співака Григорія Лепса, який підтримує війну РФ проти України. У закладі «Дубровка» співали композиції цього виконавця, а дівчину, яка через це зробила зауваження, просто вигнали, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан («Штірліц») на своєму каналі в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Київ, кафе «Дубровка». Пісні Лепса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження, виштовхали з закладу. Мр*зі і убл*дки», – поділився воїн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше «Главком» писав, що багато російських артистів підтримують агресивні дії Росії проти України. Серед путінських посіпак – Микола Басков та Григорій Лепс.

Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова відреагувала на останні заяви путіністів Миколи Баскова та Григорія Лепса, які пообіцяли виплачувати російським військовим мільйон рублів за кожен підбитий танк Leopard.