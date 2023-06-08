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Поки Херсонщина тоне, в Одесі влаштували пінну вечірку: деталі скандалу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поки Херсонщина тоне, в Одесі влаштували пінну вечірку: деталі скандалу
Користувачі мережі зазначили, що зараз варто утриматися від гучних святкувань
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українці обурені через те, що організатори заходу ніби забули, що в країні триває війна

Після підриву Каховської ГЕС Херсонщина страждає від екологічної катастрофи, проте це не завадило керівництву клубу в сусідній Одесі влаштувати гучну пінну вечірку. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов.

8 червня в одному з одеських клубів влаштували пінну вечірку із фруктами, випивкою та танцями. На своїй офіційній сторінці організатори заходу закрили коментарі, проте продовжують постити відео та фотографії з вечірки.

Пінна вечірка в Одесі
Пінна вечірка в Одесі
скріншот

«Чи варто після цього дивуватися байдужості далекої ООН, якщо у сусідній з Херсонщиною Одесі все так безтурботно», – написав журналіст.

У коментарях під постом українці також почали висловлювати своє обурення з приводу того, що відбувається.

Поки Херсонщина тоне, в Одесі влаштували пінну вечірку: деталі скандалу фото 1
Поки Херсонщина тоне, в Одесі влаштували пінну вечірку: деталі скандалу фото 2

На думку багатьох, організатори заходу могли втриматися від проведення вечірок у той час, як Україна переживає одну з найбільших екологічних катастроф за останні десятиліття. Проте також користувачі зазначили, що така байдужість спостерігається не тільки в Одесі, а деякі українці вже давно забули про війну.

Нагадаємо, що у вересні минулого року на Запоріжжі мер втрапив у скандал через гулянку на робочому місці. Довкола кадрів вже розгорілася дискусія. Мовляв, у Україні війна, а в цей час голова Долинської міської ради влаштовує гучну вечірку просто в приміщенні міської ради. Однак інші користувачі підтримали міського голову. Мовляв, це не має значення, оскільки за рахунок благодійного концерту зібрали 150 тис. грн. для ЗСУ.

Теги: Одеса скандал війна

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