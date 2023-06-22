«Жінка, а хоче різати». У Львівському медуніверситеті спалахнув скандал (відео)

Ректор насміхався з прізвища студентки й дивувався, що жінки обирають хірургічний напрямок

Студенти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького поскаржилися на сексистські висловлювання з боку адміністрації закладу, зокрема від ректора Бориса Зіменковського, під час розподілу студентів на інтернатуру. Про це повідомила студентка університету Марія Грищук у Facebook.

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Так, вона оприлюднила відеозаписи, на яких чути, як Зіменковський коментує прізвища та обрану спеціалізацію студенток. А деякі учасники комісії підтримували його висловлювання.

Коли оголосили прізвище студентки – Волкодав – ректор сказав: «Ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей». На це членкиня комісії відповіла: «Та вона заміж вийде».

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А коли інша студентка сказала, що обирає для спеціалізації хірургію, ректор прокоментував: «Жінка, а хоче різати. Сумно. Я би таку знати не хотів». На що в комісії сказали: «А якби рибу фарширувала?» «Та рибу! А якщо мене заріже вночі?» – відповів ректор.

Крім того, ректор різко відповів на запитання студента про те, що робити зі спеціалізацією. «Що робити? Повіситися!» – зауважив Зіменковський.

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Марія Грищук також розповіла, що процедура розподілу за рейтинговими списками відбулася з порушенням порядку. Це призвело до того, що студенти втратили вищі місця у рейтингу.

Реакція Міністерства охорони здоров’я

У відомстві наголосили, що ситуація, яка склалася у Львівському медичному університеті, – неприпустима.

«Міністерство охорони здоровʼя засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність», – йдеться у повідомленні.

Наразі при міністерстві вже створили комісію, яка проаналізує ситуацію і дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії.

Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, проте жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету, кажуть у відомстві.

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«Будь-які прояви сексизму, словесне насильство, упереджене ставлення чи образи в бік студентів – це ганьба для закладу вищої освіти та його керівництва. МОЗ просить вибачення у студентів, які стали учасниками цієї ганебної ситуації, що сталася», – кажуть у міністерстві.

Також у МОЗ анонсували, що незабаром будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Також опрацюють численні скарги студентів Львівського медуніверситету, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом.

Реакція ректора університету

83-річний Борис Зіменковський говорить, що під час розподілу випускників до інтернатури просто жартував та не хотів нікого образити. Про це він розповів у коментарі «УП. Життя».

«Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив», – сказав Борис Зіменковський.

Ректор розповів, що коли побачив педіатра з прізвищем Волкодав, то сказав тихенько колезі: «А діти не настрашаться?»

Жарт про жінок, за словами Зіменковського, також був не для широкої аудиторії й студентів.

«Все ж таки хірургія – агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але на мою думку у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я вибачаюсь», – зазначив ректор.

Борис Зіменковський також прокоментував розподіл випускників, який розкритикували студенти та медики за непрозорість та зміну правил на ходу, і назвав його «нормальним». Однак зазначив, що були помилки, як з боку деканату, так і з боку студентів.

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Ректор пояснив, що це другий розподіл, коли місця для інтернатури розподіляються за рейтингом студентів. Тобто, студенти, які мають найвищий рейтинг за кількістю балів, мають право першими обирати місця для інтернатури.

Окрім того, цьогоріч студенти, які навчалися за напрямком «педіатрія», потрапили до загального списку, що також вплинуло на розподіл місць.

Утім, Борис Зіменковський вважає, що місця для розподілу студентів цьогоріч були «прекрасні», таких, за його словами, не було 20 років.

Раніше повідомлялося, що у Національній академії прикладних мистецтв у столиці працює ректор, який вважає за краще спілкуватися російською мовою – мовний скандал у Києві: ректор вигнав студентку, яка проти російської.