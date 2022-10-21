«Чий Крим?». Митрополит Павло повернувся в Україну та потрапив у скандал

На початку жовтня митрополит Павло розповідав, що поїхав до Молдови буцімто на діагностику

Настоятель Києво-Печерської Лаври Петро Лєбєдь, відомий як митрополит Павло, днями повернувся із закордонного відпочинку, стверджує у Facebook активіст із Чернівців Дмитро Чернишов. Він розповів про розмову за участі священнослужителя, свідком якої став на блокпосту.

«18 жовтня став свідком цікавої і водночас неприємної ситуації. Увечері привезли знайомим на блокпост біля Чернівців теплі речі і якраз в цей час тероборона зупинила кортеж настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (в народі – Паші-Мерседеса). Виявилось, що коли вся країна воює проти російських окупантів він зі своїми підопічними повертався з закордонного відпочинку. Але це не все. Хлопці з тероборони задали йому елементарне запитання «Чий Крим?», на що митрополит української церкви не зміг дати конкретної відповіді, лише сказав, що «Крим тих людей, які в ньому живуть». Судячи з того, скільки Росія зараз туди нагнала окупантів, по логіці Паші-Мерседеса, Крим явно не український», – розповів Чернишов.

Нагадаємо, на початку жовтня митрополит Павло розповів, що поїхав до Молдови буцімто на діагностику.

Напередодні, 1 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Попередньо повідомлялося, що єпископа затримали при незаконній спробі вивезти з України церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав.

Лебідь каже, що його дійсно зупиняли на кордоні і перевірка тривала шість годин. Це, мовляв, сталося через скаргу, яка надійшла правоохоронцям. Він зазначив, що віз три куплені ікони, які не становлять історичної цінності. При цьому митрополит додав, що метою його виїзду з України була діагностика стану здоров'я, з яким у нього виникли проблеми. Після перевірок його таки пропустили.

Згодом стало відомо, що митрополит Павло останні дні перебував у Туреччині. Про це повідомили «Главкому» джерела в українських правоохоронних органах, відповідаючи на питання, куди саме прямував митрополит, коли його затримали на кордоні з Молдовою.

Митрополит Павло – архієрей Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Вишгородський і Чорнобильський, намісник Успенської Києво-Печерської лаври.