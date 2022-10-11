Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло

На початку жовтня одіозного митрополита Павла затримали на пункті переходу через кордон з чемоданами ікон

За даними джерел у спецслужбах, намісник Лаври використав Молдову лише як транзитну територію

Один із головних апологетів «руського миру», намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло останні дні перебував у Туреччині. Про це повідомили «Главкому» джерела в українських спецслужбах, відповідаючи на питання, куди саме прямував митрополит, коли його затримали на кордоні з Молдовою.

За даними силовиків, насправді Павло використав Молдову лише як транзитну територію, і ні про які медичні дослідження у цій країні, як запевняв сам архієрей, насправді не йшлось. Джерела не виключають, що після того, як розгорівся скандал, Павло міг пройти «якесь УЗД чи МРТ» в Молдові, аби показувати «результати досліджень» після повернення в Україну на підтвердження своїх слів. Проте силовикам достеменно відомо, що з Молдови намісник лаври попрямував до Туреччини, де на виконання завдання керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія провів зустріч з представниками РПЦ. За даними джерел, мета таких зустрічей – отримання нових вказівок для організації протидії розбудові в Україні помісної церкви.

Джерела у спецслужбах повідомляють, що також Павло замовив собі відпочинок на одному із курортів Анталії, де провів решту часу.

У той же час згаданий митрополит Антоній, якого вважають лідером проросійського крила в УПЦ МП, початок жовтня також провів за кордоном. Перед виїздом він ініціював через лідера організації «Сестринство» Вікторію Кохановську проведення 9 жовтня спільного загального богослужіння вірян УПЦ Київської області біля Київської обласної військової адміністрації прикриваючись гаслами недопущення рейдерського захоплення культових споруд церкви в регіоні. Акцію, за даними джерел, підтримав прихильник «руського миру» Віктор Вишневецький, відомий «православний» бізнесмен.

Нагадаємо, Настоятель Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь, відомий як митрополит Павло, розповів, що поїхав до Молдови на діагностику. Про це митрополит сказав у своєму відеозверненні.

1 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Попередньо повідомлялося, що єпископа затримали при незаконній спробі вивезти з України церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав.

Лебідь каже, що його дійсно зупиняли на кордоні і перевірка тривала шість годин. Це, мовляв, сталося через скаргу, яка надійшла правоохоронцям. Він зазначив, що віз три куплені ікони, які не становлять історичної цінності.

Згодом також стало відомо, що ще один архієрей Московської церкви в Україні, митрополит Роменський і Буринський Іосиф (у миру Масленніков Олексій Олександрович) відвідав Росію під час повномасштабної війни в Україні. Відповідні фото з’явилися у соцмережі і спровокували бурхливе обговорення. Як підтвердили «Главкому» джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до Росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою РПЦ, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв’язковим із патріархом Кирилом. Іосиф (Масленніков) також отримав російський паспорт.