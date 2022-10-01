Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ

За інформацією телеграмканалів, справою вже займаються правоохоронці. Проте офіційного підтвердження цій інформації нема

Настоятель Києво-Печерської Лаври Петро Лєбєдь, відомий як митрополит Павло, був затриманий на кордоні. Інформацію про це розповсюдили кілька телеграмканалів та сайтів, зокрема Інформаційний Потік. На підтвердження цього оприлюднені кілька фото, на яких зафіксовано перебування митрополита на пункті пропуску, проте не вказано на якому і в який час.

За даними видання, Павла начебто було затримано при спробі вивезення церковних цінностей. Документи на супровід церковного майна він виписав собі сам, як настоятель лаври.

ЗМІ зауважують, що справою вже займаються правоохоронні органи. Проте варто зауважити, що самі правоохоронці жодних коментарів з приводу інциденту не дають.