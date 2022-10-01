Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
За інформацією телеграмканалів, справою вже займаються правоохоронці. Проте офіційного підтвердження цій інформації нема
Настоятель Києво-Печерської Лаври Петро Лєбєдь, відомий як митрополит Павло, був затриманий на кордоні. Інформацію про це розповсюдили кілька телеграмканалів та сайтів, зокрема Інформаційний Потік. На підтвердження цього оприлюднені кілька фото, на яких зафіксовано перебування митрополита на пункті пропуску, проте не вказано на якому і в який час.
За даними видання, Павла начебто було затримано при спробі вивезення церковних цінностей. Документи на супровід церковного майна він виписав собі сам, як настоятель лаври.
ЗМІ зауважують, що справою вже займаються правоохоронні органи. Проте варто зауважити, що самі правоохоронці жодних коментарів з приводу інциденту не дають.
Митрополит Павло – архієрей Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Вишгородський і Чорнобильський, намісник Успенської Києво-Печерської лаври.
26 червня 1989 року в Троїцькому кафедральному соборі Луцька архієпископом Волинським і Ровенським Варлаамом пострижений в чернецтво з ім'ям «Павло» на честь первоверховного апостола Павла. 30 травня 1992 року архієпископом Волинським і Луцьким Варфоломієм зведений у сан архімандрита.
З 1994 року – намісник Успенської Києво-Печерської лаври. З 2009 року – член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.
Антиукраїнський пропагандист, противник незалежності українського православ'я від РПЦ. З 2008 року був депутатом Київської міської ради від Партії регіонів. Cкандально відомий через свою любов до дорогих автомобілів та небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі «Паша-Мерседес».
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