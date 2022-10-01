Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
Митрополит Києво-Печерської Лаври Павло попався на вивезенні за кордон церковного майна
фото: Інформаційний потік

За інформацією телеграмканалів, справою вже займаються правоохоронці. Проте офіційного підтвердження цій інформації нема

Настоятель Києво-Печерської Лаври Петро Лєбєдь, відомий як митрополит Павло, був затриманий на кордоні. Інформацію про це розповсюдили кілька телеграмканалів та сайтів, зокрема Інформаційний Потік. На підтвердження цього оприлюднені кілька фото, на яких зафіксовано перебування митрополита на пункті пропуску, проте не вказано на якому і в який час.

За даними видання, Павла начебто було затримано при спробі вивезення церковних цінностей. Документи на супровід церковного майна він виписав собі сам, як настоятель лаври.

ЗМІ зауважують, що справою вже займаються правоохоронні органи. Проте варто зауважити, що самі правоохоронці жодних коментарів з приводу інциденту не дають.

Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ фото 1
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ фото 2

Митрополит Павлоархієрей Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Вишгородський і Чорнобильський, намісник Успенської Києво-Печерської лаври.

26 червня 1989 року в Троїцькому кафедральному соборі Луцька архієпископом Волинським і Ровенським Варлаамом пострижений в чернецтво з ім'ям «Павло» на честь первоверховного апостола Павла. 30 травня 1992 року архієпископом Волинським і Луцьким Варфоломієм зведений у сан архімандрита.

З 1994 року – намісник Успенської Києво-Печерської лаври. З 2009 року – член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Антиукраїнський пропагандист, противник незалежності українського православ'я від РПЦ. З 2008 року був депутатом Київської міської ради від Партії регіонів. Cкандально відомий через свою любов до дорогих автомобілів та небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі «Паша-Мерседес».

Теги: контрабанда церква

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онуфрій говорить так, ніби війна сталась випадково
Зустріч з окупантами митрополита Онуфрія: що найбільше вразило
22 серпня, 08:34
Онуфрій урівнює дві сторони, як нібито однако винні, чи однаково невинні
«Хочу пожелать, чтобы Бог хранил вас». Як митрополит Онуфрій з окупантами зустрічався
21 серпня, 10:03
Митрополит Єлисей благословляв на «добрі справи» колаборанта Віталія Ганчева
Глава Московської церкви в Україні замінив митрополита з Ізюма, який утік до РФ
29 вересня, 20:41

Події в Україні

Над Лиманом знову замайорів український прапор (відео)
Над Лиманом знову замайорів український прапор (відео)
У Нікополі прогриміли вибухи (відео)
У Нікополі прогриміли вибухи (відео)
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
Український прапор уже там. Президент розповів про успіхи ЗСУ в Лимані
Український прапор уже там. Президент розповів про успіхи ЗСУ в Лимані
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані
Резніков повідомив, скільки стандартів НАТО опанували українські воїни
Резніков повідомив, скільки стандартів НАТО опанували українські воїни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
131K
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
105K
Росія зробила остаточний вибір. Але ось що дивно...
90K
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
53K
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
51K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Сьогодні, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту