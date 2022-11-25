Скільки людей в Україні зникли безвісти через війну: оприлюднено тривожні дані

Експерти прогнозують, що процес пошуку зниклих під час війни людей, триватиме ще багато років після її завершення

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 15 тис. людей вважаються зниклими безвісти. Процес пошуку цих людей, здається, триватиме ще багато років після закінчення війни. Точні цифри зниклих безвісти наразі дати неможливо, повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на коментар, який дав директор Міжнародної комісії зі зниклих безвісти (ICMP) в Європі Метью Холлідей.

За словами представника організації, оцінка в 15 тис. осіб є дуже неповною оцінкою – наприклад, тільки в Маріуполі за інформацією місцевої влади понад 25 тисяч людей загинули або зникли безвісти.

Крім того, невідомо, скільки людей було насильно переміщено російськими військами, утримується під вартою в Росії, або померли та були поховані в імпровізованих та безіменних могилах.

«Цифри величезні, і проблеми, з якими стикається Україна, величезні», – зазначив Холлідей.

Нагадаємо, раніше Маріупольська міська рада повідомила, що у місті щотижня вмирає близько 150 людей, тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжується.

Також раніше стало відомо, що у селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, збільшився цвинтар. Уже навіть з'явився новий сектор братських могил – №21.

Також повідомлялося, що на місці масового поховання поблизу Маріуполя, який із травня опинився під повною окупацією РФ, було виявлено понад 1500 нових могил. Про це свідчать нові супутникові знімки, оприлюдненні ВВС.