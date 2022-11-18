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Окупанти хочуть знести цілий район Маріуполя поблизу «Азовсталі» (карта)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти хочуть знести цілий район Маріуполя поблизу «Азовсталі» (карта)
Маріуполь зруйновано на 80-90%
фото з відкритих джерел

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Окупанти збираються знести повністю майже всю стару частину Лівобережного району Маріуполя, що наближена до «Азовсталі». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив карту, на якій позначено територію під знесення. «Червоним окреслив квартали, що йдуть під повне знесення точно. Помаранч – майже повністю, але ще немає остаточного рішення. Можливо – повністю», – розповів Андрющенко.

Окупанти хочуть знести цілий район Маріуполя поблизу «Азовсталі» (карта) фото 1

Для розуміння масштабів запланованого окупантами знесення Андрющенко пояснив, що аби просто обійти по незамкненому колу марковані квартали (зелена стрілка) дорослій людині в нормальній фізичної формі треба витратити не менш 25-30 хвилин в середньому темпі. у прогулянковому – до 50 хвилин.

Як повідомлялося, 17 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух на базі, де росіяни ремонтують техніку

Теги: Маріуполь окупанти росія війна

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