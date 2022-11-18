Окупанти хочуть знести цілий район Маріуполя поблизу «Азовсталі» (карта)

Рашисти знищують у Маріуполі те, що ще не встигли стерти з лиця Землі

Окупанти збираються знести повністю майже всю стару частину Лівобережного району Маріуполя, що наближена до «Азовсталі». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він оприлюднив карту, на якій позначено територію під знесення. «Червоним окреслив квартали, що йдуть під повне знесення точно. Помаранч – майже повністю, але ще немає остаточного рішення. Можливо – повністю», – розповів Андрющенко.

Для розуміння масштабів запланованого окупантами знесення Андрющенко пояснив, що аби просто обійти по незамкненому колу марковані квартали (зелена стрілка) дорослій людині в нормальній фізичної формі треба витратити не менш 25-30 хвилин в середньому темпі. у прогулянковому – до 50 хвилин.

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Як повідомлялося, 17 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух на базі, де росіяни ремонтують техніку.