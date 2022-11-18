У Маріуполі окупантів стало більше у 7-10 разів – Андрющенко

Усі покинуті пансіонати, бази відпочинку також заповнені окупантами

У Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7-10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері «Еспресо».

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«Ми спостерігаємо зростання (кількості загарбників – ред.). Воно почалося з п’ятниці, й можна стверджувати, що в 7-10 разів збільшилася кількість військових», – наголосив він.

За словами радника мера, росіяни повністю заселили узбережжя від Гурзуфа до Маріуполя. Усі покинуті пансіонати, бази відпочинку також заповнені окупантами. Крім того, вони облаштовуються й у Мангуші, Нікольському, на півночі Маріупольського району.

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Нагадаємо, 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя. Крім того, РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

Як повідомлялося, після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки.

Тим часом у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті.