«Слуги народу» підтвердили, що отримують темники



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За словами Євгенії Кравчук, урядовці дають свої цифри, факти й аргументацію підлеглим заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

У нас є аналітичний відділ, що готує пояснення та факти для народних депутатів, - Кравчук

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики в інтерв’ю «Главкому» запевнила, що команді президента Зеленського потрібна ефективна комунікація.

За словами Кравчук, команда медійників щопонеділка збирається і планує тиждень. «Щоб усі розуміли, що відбуватиметься в Кабміні, який графік і які пріоритети у президента, які закони голосуватимуться у Раді», - прокоментувала «слуга народу» інформацію журналістів про те, що вони вчаться «говорити в один голос».

За словами Кравчук, підлеглиі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка отримують від урядовців цифри, факти й аргументацію.

«У нас є аналітичний відділ, що готує пояснення та факти для народних депутатів. Я можу вам чесно зізнатися, що як народний депутат не можу перед голосуванням усі законопроекти прочитати від початку до кінця. Зрозуміло, що я вивчаю ті законопроекти, які є в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, розбираю до дрібниць кожну статтю і правку», - зауважила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Водночас Кравчук додала, що не завжди має можливість досконало вивчити ті законопроекти, які готуються в інших комітетах. «Насправді багато проблем може виникнути через брак внутрішньої комунікації. Тому краще заповнити цей простір якісною інформацією», - вважає депутатка.

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