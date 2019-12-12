Антон Поляков: Через рік від бренду «Слуги народу» людей буде нудити

«Останнім часом всі зустрічі з Гончаруком закінчувалися досить бурхливо»

Того, що мегафракція «Слуги народу» рано чи пізно посипиться, не приховувало навіть її керівництво – питання лише в масштабах «втечі». Першими на виході зі «Слуги» стали мажоритарники з Чернігівської та Київської областей Антон Поляков та Анна Скороход. Їх виключили з фракції нібито за систематичне ігнорування її рішень. У випадку зі Скороход ще й спливла дивна історія про те, що вона пропонувала депутатам хабарі за голосування, але після виключення усі ці звинувачення зійшли нанівець.

Поляков же до свого депутатства вів дрібний бізнес з торгівлі ламінатом, а на парламентських виборах під всесильним на той момент брендом «Слуги народу» зумів перемогти на 206-му окрузі одіозного забудовника Максима Микитася. Тепер Поляков відомий ледь не як перша «тушка» цього парламенту. Слава дуже неоднозначна, але сам нардеп впевнений, що з фракції його виключили несправедливо і в «Слузі народу» достатньо тих, хто заслуговує на таке куди більше, ніж він.

У молодого депутат є специфічне хобі – «злив» компрометуючих записів у мережу. Галасу наробили оприлюднені ним плівки з голосом, схожим на голос нардепа-«кварталівця» Юрія Корявченкова, який роздає вказівки керівництву поліції Кривого Рогу, та непристойну розмову депутатів «Слуги народу» про те, як потрапила на свою посаду заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна. Депутат запевняє: записи йому надсилають аноніми.

Також серед мішеней скандального нардепа опинився генпрокурор Руслан Рябошапка, якого Поляков звинувачує у саботажі важливих справ.

У розмові з «Главкомом» Поляков розповів, що відбувається в його колишній фракції та як вона збирається позбавляти «незручних» мажоритарників мандатів.

«Йдуть елементарні «договорняки»

Ви зрозуміли, чому саме з вас зі Скороход зробили перших «тушок»?

Треба було показати фракції, що вони можуть когось виключити.

Ви вже в статусі позафракційного голосували в унісон зі «слугами» за кілька проєктів, наприклад, за перевантаження ДБР. Які наступні ініціативи колишньої фракції будете підтримувати, а які – точно ні?

Землю не буду підтримувати однозначно, створення Бюро фінансових розслідувань… Навіщо взагалі виносити законопроєкти, які є недопрацьовані? Навіщо соромитися на всю країну, а потім намагатися внести в них правки, через коліно протягувати їх через свою фракцію і змушувати голосувати? Це дійсно лобістські законопроєкти, які вигідні явно не більшості депутатів, а керівництву фракції, Офісу президента і Кабміну.

Ви вважаєте, стосовно землі рішення буде протиснуте?

Думаю, протягнуть, бо, як показала практика, елементарно купуються голоси позафракційних, навіть можливо когось ще докуплять. В цьому активно їм допоможе генпрокурор пан Рябошапка та інші правоохоронні органи, які вже перетворилися на ручні. Тобто без жодних проблем вони протягнуть ці законопроєкти.

А на вас Рябошапка тиснув чи інші силовики?

Ні, тільки в НАБУ викликають для надання свідчень щодо зарплат у конвертах. Тобто чомусь НАБУ щодо зарплат у конвертах відкрила просто так діло, а стосовно Юзіка і всього цього криворізького аудіозапису вони справу відкрили тільки після мого звернення, коли тиждень минув.

CАП відкрила провадження.

Депутати в своїх розмовах казали, що можуть прикриватися ким тільки можна: і президентом, і Богданом, і Офісом президента, і Бакановим, і ДБР, і НАБУ. А от абревіатура САП не лунала на цих плівках, як не дивно. Тому, окрім як в НАБУ та ДБР, я ще написав заяву і в цей орган. З надією на те, що вони більш компетентні і це діло якось буде розслідуване.

Йдуть просто елементарні «договорняки». Я почав піднімати питання щодо Рябошапки, про те, що він не працює, не виконує свої задачі. Він елементарно не підписує подання, яке лежать в нього на столі про зняття недоторканності з депутата Приходька (Борис Приходько – входить до депутатської групи «Довіра» – «Главком»). У цій справі фігурують вже й Гонтарєва, і Арбузов, і Курченко, і навіть Порошенко. Це справа, яка реально витягає за ниточку інші. Чому він не підписує подання? Чому позафракційні депутати почали різко підголосовувати, в тому числі і щодо земельного питання, і щодо законопроєкту №1008 («Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування – «Главком»), який відверто «проштовхував» Рябошапка і який навіть не приховує, що він – «Доктор Зло для судової реформи». І ось висвітлення цих «договорняків» та фактів продажу округів на парламентських виборах, гадаю, і стало одним з останніх аргументів на користь мого виключення.

Ви кажете, що керівництво штабів ставило більш слабких кандидатів від «Слуги нарду», щоб провести в Раду умовних «микитасів». Тож ви визнаєте, що без «зеленого» бренду шансів на перемогу у вас і не було?

Частково завдяки бренду, частково завдяки тому, що ми зробили відкриту кампанію без будь-яких закулісних ігор. У нас на весь округ було три білборди, які я до цього орендував для свого магазину. А так взагалі нічого у нас не було, тільки візитки і буклети. Просто в полі з ранку до ночі, поки сонце не сяде. Наші помічники просто вішалися. Тому я не можу сказати, що повністю через бренд виграв. Всюди робилися соціологічні заміри, яку стартову перевагу дає Зе-бренд і це було від 12% до 45% в різних областях. У нашій області в залежності від округу цей показник був до 15%, незалежно кого ти під цим брендом виставиш – Петю, Васю чи Наташу.

Також в бренд треба було ще вписатись. Якщо б ми з команди Порошенка когось там поставили або ще когось одіозного, то за нього ніхто б не проголосував. І ось те, що я ніколи не був в політиці, те, що я звичайний підприємець, який підтримував Зеленського під час президентської кампанії… Всі ці моменти просто злились в одне…

Вже більше трьох місяців пройшло, як працює цей парламент, але досі, коли дивишся на «слуг», виникає питання «хто всі ці люди?». На своєму прикладі поясніть, як ви потрапили у «ЗеКоманду»? Хто вас лобіював? Чи вас просто хотіли підставити як слабкого кандидата проти грошовитого і впливового забудовника, керівника «Укрбуду» Микитася?

Скоріше за все, мене вважали слабким кандидатом. З Петром Халімоном, який тоді керував обласним штабом, ми познайомилися під час президентської кампанії. А ще перед моїм висуванням у нас була цікава розмова з приводу фінансування. Тобто якщо мене висуває партія, чи готовий я профінансувати свою кампанію і чи є в мене спонсори? На що я відповів, що за необхідності знайду кошти. Халімон сказав, що в принципі такої потреби немає, але якщо що, він мені скаже.

Потім я подав через Халімона в центральний штаб папку зі своїми документами на ЦВК, яка дивним чином в принципі з обласного штабу нікуди не виїхала. І коли вже підходила до кінця реєстрація всіх кандидатів, напередодні мені подзвонили з центрального штабу і спитали, чому я не везу документи на висування – причому не по 205-му, де я був довіреною особою Зеленського, і який ми з Халімоном обговорювали, а 206-му. Ну добре: як висувають, то привезу документи завтра вранці. Після того подзвонив Халімон і каже: ти ж підеш, тебе висувають? Я сказав, що згоден без проблем. Він каже: але тільки ти ж програєш, там же Микитась.

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Тобто у вас склалося відчуття, що ваш округ був проданий?

Те, що робив обласний штаб, в принципі, до цього висновку підштовхувало.

Нинішній голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко розповідав під час виборчої кампанії, що з більшістю кандидатів проводив персональні співбесіди.

Ніхто зі мною співбесіди не проводив. Корнієнко я бачив тільки на навчаннях «Слуги народу» для довірених осіб під час президентської кампанії. А потім тільки на з’їзді партії, коли мене вже висунули. Коли я подавав документи в штабі, у мене є фотографія, де я привітався з Разумковим і сфотографувався. І то ми з ним не спілкувалися.

Антон Поляков

«Було враження, що депутати просто порвуть Гончарука»

Навколо фракції «Слуги народу» багато розмов про лінії розколів, проте їй все одно вдається тримати моноліт. Як каже голова фракції Давид Арахамія, коли навіть 5-10 чоловік підуть, це буде вважатись нормальним природним відбором. Після вашого зі Скороход виключення, пішли розмови, що ви збираєтесь створювати якусь «Слугу народу-2». Скільки депутатів можуть увійти в цю групу і навіщо їм це?

Про те, що ми створимо «Слугу народу-2» я ніколи і нікому не казав. І взагалі вважаю, що оперувати брендом «Слуга народу» щонайменше некоректно і неправильно, тому що через пів року-рік від цього бренду людей просто буде нудити. Ви ж бачите, куди вони самі себе женуть. Просто буде відпрацьований матеріал, який спишуть і зроблять перевибори. Ми вже спостерігаємо цю картину, коли Кабмін починає переводити стрілки на парламент з приводу законів про ФОПи (передбачають посилення відповідальності за порушення та нові вимоги для підприємців – «Главком» ). Мовляв, уряд до нього непричетний, хоча Маркарова (Оксана Маркарова – міністр фінансів – «Главком») і Милованов (Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського хазяйства – «Главком») вмовляли їх прийняти. Зараз приймуться всі ці законопроєкти, проти яких все суспільство України, а коли вдарить світова криза, на когось треба буде покласти відповідальність. Скажуть: давайте перевибори зробимо, бо це все «слуги народу» винуваті – вони не впоралися, не змогли.

Як взагалі в фракції переконують голосувати за непопулярні законопроєкти? Наскільки активно беруть участь у цьому процесі президент або голова його офісу?

Все скочується вниз. На перших засіданнях фракції, коли були президент, Богдан, Разумков, Корнієнко, Арахамія, президент не тільки сам говорив, але й давав таку можливість депутатам. Це був конструктивний діалог, коли всі могли висловлюватися і піднімати важливі питання. Але чим далі йшли голосування і чим більш ідіотськими були законодавчі ініціативи, які нас змушували приймати, тим менше президент став відвідувати ці засідання і тим важче стало з ним вести будь-який діалог. Востаннє ми його бачили на фракції щодо земельного питанню, коли він буквально за 10 хвилин розказав про землю, все те саме, що ми чули з його роликів та інтерв’ю. Коли депутати почали ставити питання, Богдан їм нагрубив і просто почав витягувати Зеленського з зали: «ви що, самі не можете тут розібратися?». Тобто це фактично був не діалог.

І зараз показовим є те що, на фракцію взагалі перестав ходити Разумков. Почалося це з процесу виключення нас із Скороход. Як тільки це питання на фракції піднялося, він встав і просто вийшов. Можливо, Разумков просто хоче абстрагуватися від цих брудних справ, які знижують рейтинг партії і, відповідно, можуть знизити і його рейтинг.

Корнієнко і Арахамія в змозі контролювати фракцію?

Звичайно, повністю контролювати без президента і Богдана вони не можуть. Авторитету в них у фракції немає, як і комунікації з депутатами. Але так чи інакше – якимись цукерками чи батогом – вони намагаються її стримувати. Подивимося, що буде при голосуванні за земельний законопроєкт та як будуть в цьому ключовому питанні поводити себе депутати. Чи є в них сила волі, щоб не підкорятися такому керівництву.

Чи ходили ви на зустрічі по понеділках, коли Богдан збирає уряд, депутатів від фракції, президента для такого собі тімбілдінгу?

Ми ходили на зустрічі з прем’єр-міністром, таке проводилося для мажоритарників. Це не «мозковий штурм», а зустріч у форматі діалогу про плани, роботу на округах і таке інше. Але останнім часом всі зустрічі з прем’єром Гончаруком закінчувалися досить бурхливо. У мене було таке враження, що депутати його просто ось-ось «порвуть». Тобто він просто іноді не усвідомлює навіть, що він каже, як каже і кому.

У мережу потрапила емоційна суперечка Гончарука з депутатами щодо його ініціативи забирати у місцевих бюджетів паливні акцизи.

Стосовно місцевих акцизів – це один з таких фактів. Але також було засідання в Клубі Кабміну, де він почав качати права і «мінусувати» депутатів. Просто всі були трішки шоковані такою поведінкою і поставили його на місце. Він вважає, що місцеві бюджети та місцева влада – це якесь зло. У мене нема ніякої нормальної лексики з приводу цього всього. Більше того, після того, як Гончарук та президент пообіцяли ініціативній групі з ФОПів зустрітися з ними, цю обіцянку так і не виконали. Гончарук мені особисто двічі обіцяв: так, ми організуємо зустріч, не подавайте законопроєкт про скасування «ФОПівських» законів. Я загальмував весь цей профспілковий рух, але далі були тільки обіцянки і Гончарук так і не спромігся зустрітися з представниками малого бізнесу. Я не знаю, з ким вони розробляли цей законопроєкт, мабуть, з якимись невідомими організаціями, які ніякого відношення до малого бізнесу не мають.

Президент давав до кінця року можливість урядовцям показати свою ефективність. Хто, на ваш погляд, перші кандидати на виліт?

Треба подумати, бо виділяти найгірше з найгіршого дуже важко. Як на мене, нинішній Кабмін діє явно не в інтересах України. Там купа людей з минулої влади, які нормально себе почувають на посадах заступників міністрів, радників. Вони сидять у тих же кабінетах і дають, в принципі, такі ж команди і розпорядження, як і до цього. Ми бачимо дії Кабміну щодо МВФ і так далі. Особисто для мене цей уряд весь повинен бути розпущений, тому що фактично окрім просторікувань і полеміки вони нічого позитивного не роблять. Які результати?

Ніхто ж не казав, що буде пресуватися малий бізнес. Ніхто не казав, що створять ручні суди, ручну Генпрокуратуру. Ніхто не казав про Бюро фінансових розслідувань, ніхто не казав, що ми будемо землю продавати. Тим не менш, це все відбувається, а які позитивні зміни? У місцевої влади забрали частково їхнє бюджетне фінансування і повісили на неї додаткові обов’язки стосовно освіти, медицини. І ці кошти при цьому не перерозподіляються на підвищення зарплат і пенсій

Проте бюджет на наступний рік прийняли вдень.

Я не вважаю це перемогою, чесно. Хоч я за бюджет і проголосував, але шкодую про це.

У мажоритарників були серйозні контри з урядом з приводу «соцеконому» – коштів, які традиційно вибивають собі мажоритарники на округи.

Так, і з Гончаруком і з Маркаровою. Реально вони взагалі відмовлялися якимось чином підтримати «соцеконом».

Антон Поляков

«Є глибокі сумніви, що Зеленський нічого не бачить і не чує»

Кажуть, що Зеленський болісно сприймає критику і зраду. Чи відома вам реакція президента на всю цю історію з вами та Скороход?

Я його просив про зустріч на фракції, але отримав нуль реакції. Ми ж розуміємо, як йому доносять певні факти, як можуть по-різному подати. Поставити не в тому місці кому або наголос – і ти вже начебто не друг, а ворог. В мене є глибокі сумніви, що він нічого не бачить і не чує. Тут два варіанти: або він вже просто до такої міри не може вплинути на ситуацію, що уникає якоїсь конкретики, або ж він розуміє, як би він не вчинив, то це зіграє просто в мінус йому і фракції.

Якщо раніше я казав, що президент просто в інформаційному коконі, то зараз мені здається, що він просто не в стані якось докорінно змінити ситуацію і розібратися по-справжньому з фракцією, з керівництвом фракції, з партією, з Офісом президента, який під носом робить такі справи, з тим же генпрокурором... Те, що відбувається, явно не вписується в картину, яку я бачив для себе на президентських і на парламентських виборах. Я не міг уявити, що ось таке трапиться.

Ви казали що ви можете ініціювати відставку Андрія Богдана. Яким чином?

Це був дещо перекручений факт, але я у своєму телеграм-каналі запропонував перезавантажити заодно ДБР і Офіс президента, щодо голови якого є обґрунтовані підозри, що він повністю контролює правоохоронні органи. Ми ж ДБР для чого вирішили перезавантажити? Тому що він вже підконтрольний і необ’єктивний, там вже хабарі дають. Ну так давайте перезавантажимо ще й Офіс президента заодно.

Хто веде телеграм-канал «Темний лицар», на якому зливається внутрішня кухня вашої фракції?

Хтось з депутатів «Слуги народу».

Це зрозуміло. Дубінський?

Я здогадуюся хто, але ні, це не Дубінський.

Ви?

Це, до речі, був один з аргументів на користь виключення мене з фракції ще три-чотири тижні тому. На засіданні малої фракції було сказано, що я веду канал «Темний лицар» і через це мене треба видалити. Взагалі «Темний лицар» – це класний телеграм-канал, який може з красним слівцем пояснити, що відбувається у фракції. Я в своєму особистому каналі намагаюся стримувати якось свої емоції, хоча й останнім часом нервів не вистачає. А там просто чіткий інсайд і все.

Як зараз вибудувана комунікація влади, офісу президента і фракції із зовнішнім світом? Багато хто вважає, що Зеленський програє саме через неналаштовані комунікації. А всі ці «чорні лицарі» та їм подібні канали навпаки дуже популярні.

Правильна комунікація була на президентських виборах, коли чули кожну людину, коли всі працювали і об’єднувалися зі спільними цілями, а зараз вона відсутня. Якщо б була комунікація, то спершу би прийняли законопроєкт про референдум і референдумом би вирішили, чи потрібне нам відкриття ринку землі, чи ні, чи потрібні нам інші подібні рішення. А вони просто роблять соціологію стосовно вже скоєних дій. Якщо все позитивно, чудово – йдемо далі. А якщо пішла хвиля обурення, тоді можемо трішки відкотити назад і щось змінити. І ось таким чином кудись йдуть, не зрозуміло куди.

Але ж відразу було ж зрозуміло, що Зеленський не зможе почути всі 73%, які за нього голосували. Його виборці могли хотіти взаємовиключних речей.

Але ж ми не думали, що рейтинг просяде через наші дії, які не відповідають обіцяним. Одна справа, коли він просідає через те, що щось не встигли зробити, щось затягується або питання не вирішуються. Інша справа, коли все є – і монобільшість, і влада повноцінна зосередилась в руках Офісу президента.

Антон Поляков у супроводі прессекретарки Анастасії Новікової

«Я не хотів позбавляти Клітіну роботи»

На самому початку каденції керівництво вашої колишньої фракції хотіло провести імперативний мандат для всіх депутатів, але мажоритарники підняли бунт і питання відклали. Коли можна очікувати повернення до цієї теми?

Вони хочуть повернутися до цієї теми, але іншим шляхом – щоб депутата-мажоритарника можна було відкликати підписами з округу. Ми ж реально розуміємо: якщо Арахамія був ярим захисником Петра Порошенка під час передвиборчій кампанії, а Корнієнко – виходець з «Нашого краю», який теж має пряме відношення до БПП в Чернігівській області, то чим це може закінчитися. Наприклад, якщо вам не бажаний якийсь мажоритарник, можна просто використати агітсітку БПП, зібрати ці підписи і все – таким чином відкликати депутата. Тобто зробити перевибори. Тоді і імперативний мандат не потрібен буде. Є різні способи, але вони знову-таки не відповідають Конституції. Тому що списочника не можна таким чином відкликати, а мажоритарника можна.

Звільнена зі скандалом заступниця міністра інфраструктури пані Клітіна збиралася подавати на вас до суду за оприлюднений аудіозапис, де обговорюється, за які «заслуги» вона піднялась кар’єрними сходами. Якісь конкретні кроки вона вже зробила в цьому напрямку?

Ми з нею спілкувалися буквально нещодавно. Вона нормальна, адекватна людина. Я їй сказав, що це її право подавати або ні до суду. Я розумію, що цей судовий процес в принципі ні до чого не приведе, тим більш що стосовно цього аудіозапису мною подана заява до правоохоронних органів. Тобто я ніяким чином не хотів її ображати або ж позбавляти роботи.

Ми з нею поспілкувалися і домовилися зустрітися і обговорити ситуацію, яка відбувається насправді в міністерстві. Тобто я їй запропонував свою допомогу як депутат, як член антикорупційного комітету.

Думаєте, в неї багато такої інформації, яка вас може зацікавити?

В її переписці з «Джокером» були озвучені деякі факти. Якщо ці факти відповідають дійсності, то я теж готовий подати відповідну заяву в правоохоронні органи.

Чому саме вас обрали для зливу цих компрометуючих записів?

Можливо, тому що я єдиний, хто у своєму телеграм-каналі написав, що якщо ці записи існують і у когось вони є, то, будь-ласка, надайте їх мені, можете надіслати їх мені на електрону пошту. І я їх опублікую та зроблю відповідну заяву до правоохоронних органів. Буквально через кілька годин мені на електрону пошту прийшов перший аудіозапис. Не весь, а фрагмент. І після цього ми подали заяву до НАБУ, ДБР і САП.

Ви вважаєте, що цей запис нашкодив Клітіній чи більше переписка з «Джокером»?

Їй нашкодила переписка з «Джокером». В аудіозаписі є тільки неетична поведінка цих депутатів, які її обговорювали.

Кому, на ваш погляд, вигідне розповсюдження цих записів?

Можливо, працівникам правоохоронних органів, які просто були в шоці від таких дій цих депутатів. Це якісь 90-ті роки, коли шість депутатів приїздять до керівництва МВС області і розповідають, що за ними президент, НАБУ, СБУ і десь в кафе вони вирішують якісь кадрові питання. Більше того, та людина, яка мені надсилала ці записи, написала, що у повній версії фігурує момент, де ці депутати вимагають щомісячну данину в розмірі $600 тис. від цих керівників МВС. 600 тисяч я гадаю, бо депутатів шестеро…

Ви будете залишатися позафракційним чи кудись притулитесь? Арахамія казав, що, можливо, ті, хто пішов, опиняться в «Батьківщині»…

Можливо, це Арахамія сам мріє перейти в «Батьківщину» або в «Євросолідарність». Він же Порошенка підтримував на виборах, можливо, це якась його потайна мрія. Я буду працювати як позафракційний, але якщо знайдуться адекватні, білі й прозорі спонсори, можливо, ми створимо якусь депутатську групу чи політичний проєкт.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв, «Главком