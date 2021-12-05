В Австрії на групу лижників зійшла снігова лавина: троє загиблих

В Австрії загинули три лижники через сходження лавини

Двом лижникам вдалося вибратися з-під снігу, їх доправили до місцевої лікарні

У центральній Австрії внаслідок сходження снігової лавини загинули троє лижників, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє The Associated Pressіз посиланням на місцеву поліцію.

Як зазначається, вони були частиною групи з 11 лижників, вісім з яких потрапили під снігову лавину завширшки близько 200 метрів. У снігову пастку вони потрапили, коли підіймалися на схил у районі Твенг у провінції Зальцбург.

Трьох лижників повністю накрила лавина, а ще двоє частково потрапили у снігову пастку та змогли звільнитися, йдеться у повідомленні місцевої поліції. Двох лижників рятувальникам вдалося виявити за допомогою пошукових пристроїв; один був уже мертвий, а інший помер у лікарні у Клагенфурті.

Третій похований лижник не мав при собі пошуковика. Його тіло виявили приблизно через чотири години після сходження лавини.

Жертвами стали громадяни Австрії, двом із них 19 років, третьому – 24. Двох поранених лижників доправили до місцевої лікарні.

Нагадаємо, у горах Буковини – справжня зима. Вершини 4 грудня рясно вкриті снігом, а стовпчики термометрів опустилися подекуди до -20°.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

Раніше у Миколаївській області дев'ятирічного хлопчика знайшли мертвим у річці. 4 грудня до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. По тривозі був піднятий особовий склад відділення поліції №2 Первомайського районного відділення поліції та наближених районних відділень, а також кінологи, ювенальні поліцейські та оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції. Також долучилися рятувальники, місцеві мешканці волонтери та небайдужі громадяни.