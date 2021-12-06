Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи

У Києві увечері в неділю, 5 грудня, внаслідок пожежі на ринку «Оболонь», розташованому на вулиці Героїв Дніпра, 41, згоріли вісім торговельних павільйонів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Зазначається, що інформацію про інцидент надзвичайники отримали близько 22:43 за місцевим часом.

«Було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на поруч розташовану двоповерхову будівлю», – розповіли в ДСНС.

Майже за годину рятувальникам у складі 35 осіб та восьми одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки вдалося локалізувати пожежу на площі 200 кв. м. Остаточно займання ліквідували о 00:03 понеділка, 6 грудня.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

«Внаслідок пожежі вісім торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалося врятувати», – додали надзвичайники.

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

До слова, увечері суботи, 4 грудня, спалахнула квартира на 12-му поверсі 16-поверхівки на вул. Миколи Ушакова, 4-А, в мікрорайоні Біличі в Святошинському районі Києва.