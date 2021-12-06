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    Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів

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    Загоряння виникло в декількох кіосках ринку &laquo;Оболонь&raquo; - Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів
    Загоряння виникло в декількох кіосках ринку «Оболонь»
    фото: ДСНС

    Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи

    У Києві увечері в неділю, 5 грудня, внаслідок пожежі на ринку «Оболонь», розташованому на вулиці Героїв Дніпра, 41, згоріли вісім торговельних павільйонів. Про це повідомляєтьсяна Facebook-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

    Зазначається, що інформацію про інцидент надзвичайники отримали близько 22:43 за місцевим часом.

    «Було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на поруч розташовану двоповерхову будівлю», – розповіли в ДСНС.

    Майже за годину рятувальникам у складі 35 осіб та восьми одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки вдалося локалізувати пожежу на площі 200 кв. м. Остаточно займання ліквідували о 00:03 понеділка, 6 грудня.

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    Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів
    Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів
    Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів
    Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів
    фото: ДСНС

    Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

    «Внаслідок пожежі вісім торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалося врятувати», – додали надзвичайники.

    Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    До слова, увечері суботи, 4 грудня, спалахнула квартира на 12-му поверсі 16-поверхівки на вул. Миколи Ушакова, 4-А, в мікрорайоні Біличі в Святошинському районі Києва.

    Теги: пожежа Київ ДСНС
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    Пожежа на ринку «Оболонь»: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів