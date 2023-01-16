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Сніг, туман та ожеледиця: якою буде погода 16 січня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сніг, туман та ожеледиця: якою буде погода 16 січня
Сьогодні в Україні сонце заховається за хмарами
фото з відкритих джерел

Сьогодні в Україні буде хмарно

Сьогодні, 16 січня, в Україні прогнозується хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У більшості західних областей вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг.

У південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень у західних і південних областях 1-6° тепла).

Сніг, туман та ожеледиця: якою буде погода 16 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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Теги: прогноз погоди Україна

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