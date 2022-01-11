Соціолог пояснив українцям, чому не треба сваритися через російську мову

«У Сирії взагалі не говорили російською, але Москва і там знайшла, кого можна «захистити»

Якою б не була мовна політика України, президент РФ Володимир Путін все одно знайде привід напасти під приводом захищення російськомовних. Водночас штрафи за порушення мовного закону роз’єднують українців, про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха.

«В тому, що українська мова посяде належне їй місце державної мови, в мене немає сумнівів. Але не мова є чинником, який провокує зовнішню загрозу. Я погоджуюсь зі Станіславом Кульчицьким, істориком, який закликав не говорити більше про те, що «Путін нападе», якщо в Україні залишаться російськомовні, бо якщо в Україні залишиться лише одна російськомовна папуга, він її теж захистить. Путіну для нападу не потрібен привід. В Сирії взагалі не говорили російською, але Москва і там знайшла, кого можна «захистити», – зазначає соціолог.

Головаха негативно ставиться до штрафів за відмову від використання української мови. На його думку, «штрафи треба брати з мажорів, які спричиняють ДТП», а «санкції за мову країну лише роз’єднують».

«Покійний Валерій Хмелько ще у 1994 році попереджав, що вплив російської культури стане проблемою тільки тоді, якщо у нас не проводитиметься виважена і достатня мовна політика. Але не така, як зараз. Коли я побачив нинішній закон про мову, то відразу сказав, що вводити штрафи за відмову від спілкування українською – хибна практика», – підсумував Головаха.

Як відомо, Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

Нагадаємо, що українська мова офіційно зазвучала у музеях 25 країн світу.

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